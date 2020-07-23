2017 yılında vizyona giren Güvenlik filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken film aksiyon türünde karşımıza çıkıyor. Senaryosu Tony Mosher, John Sullivan tarafından yazılan ve vizyona girdiği dönem büyük ilgi gören Güvenlik filmi konusu ne? Güvenlik filmi oyuncuları kim?

GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NE?

İş bulmak konusunda çaresiz kalan eski bir özel hizmet uzmanı kasabanın zorlu bir bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlar. İş başındaki ilk gecesinde kapıyı çaresiz bir genç kıza açar. Genç kız önemli bir duruşmada tanıktır. Peşinde ise tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan ve becerikli adamlara sahip psikopat bir hırsız (Ben Kingsley) vardır...

GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre