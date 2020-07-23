Mutlu Aile Defteri filmi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Türk komedi filmleri arasında beğenilen yapım komik ve duygusal anları iyi bir şekilde seyirciye aktarmıştır. Kadrosunda Tuncel Kurtiz, İlker Aksum ve Binnur Kaya gibi önemli oyuncuları barından filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak ediliyor. Peki Mutlu Aile Defteri filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mutlu Aile Defteri filmi nerede çekildi?

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sert ve otoriter bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden koşa koşa kaçmış olan evlatlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur.

Yıldırım Bey artık daha güçlü, daha hızlı ve daha öfkelidir. Ve çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmakta kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır.

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mutlu Aile Defteri filmi İzmir'de çekildi.

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuncel Kurtiz – Yıldırım Taşyumruk

İlker Aksum – Kudret Taşyumruk

Bülent Parlak – Cevdet Taşyumruk

Binnur Kaya – Asuman Taşyumruk

Büşra Pekin – İsmet Taşyumruk

Öner Erkan – Oyuncu İsmet

Goncagül Sunar – Ayça Taşyumruk

İlhamcan Çelikoğlu – Korkut Taşyumruk