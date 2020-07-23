Operatör filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Operatör filmi bu akşam Tv'de!

Operatör filmi oyuncuları ve konusu, merak ediliyor. Bu akşam henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek olan yapımda aksiyon hız kesmiyor. 911 acil çağrı merkezi operatörünün kızı ve polis kocasının gizemli bir adam tarafından kaçırılması ve ardından yaşanan olayları konu alan film Star tv'de izleyenleri ile buluşacak. Peki, Operatör filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Operatör filmi oyuncu kadrosu ve merak edilenler…

OPERATÖR FİLMİ KONUSU NEDİR?

911 acil çağrı merkezi operatörü olan Pamela'nın kızı ve polis kocası, gizemli bir adam tarafından kaçırılarak rehine olarak tutulur. Adam, polisten şehirdeki tüm polis ve itfaiye birimlerine anonslar yaparak belli merkezlere yönlendirmesini ister. Şehir tarihinin en büyük suçu işlenirken Pamela, zamana karşı yarışmaktadır. Kocasının ise karşısında iki seçenek vardır; ya kızını, ya da şehri kurtaracaktır.

OPERATÖR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ving Rhames – Richard

Luke Goss – Jeremy Miller

Mischa Barton – Pamela Miller

Michael ParE – Howard

Riley Bundick – Cassie