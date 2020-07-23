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filmi konusu nedir? kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. 2016 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. Macera, dram ve aile türlerinde olan filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki; nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 17:24 ABONE OL
Orman Çocuğu filmi konusu nedir? Orman Çocuğu filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Orman Çocuğu filmi için heyecan dorukta. Mowgli karakterinin gizemli hikayesinin ele alındığı film 2016 yılı yapımı olup dram, aile ve macera türlerini barındırıyor. Peki; Orman Çocuğu filmi konusu nedir? Orman Çocuğu filmi oyuncuları kimler?

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU

Mowgli (Neel Sethi), bebekken geldiği ormanda kurtlar tarafından büyütülmüş, siyah panter Bagheera'nın akıl hocalığıyla çok şey öğrenmiş bir çocuktur. Ancak insanlardan hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan onu ormanda istemeyince evi, bildiği tek yeri terk etmek zorunda kalır. Yolculuk boyunca birbirinden değişik yaratıklarla ve durumlarla karşılaşan Mowgli, kendini keşfetmek yolunda çok daha fazlasını öğrenecektir.

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCULARI

  • Yapım Yılı : 2016
  • Yönetmen : Jon Favreau
  • Türü : Macera / Dram / Aile
  • Oyuncular : Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley

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Orman Çocuğu filmi konusu nedir? Orman Çocuğu filmi oyuncuları kimler?
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