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Haberi: MasterChef ’in acı günü! Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın babası hayatını kaybetti

Tv8 ekranlarındaki adlı program ile tanınan Mehmet Yalçınkaya babasını kaybetti. Ajanslar tarafından geçilen haberine göre, bir süredir Bolu’da tedavi gören Mehmet Yalçınkaya’nın babası Seyfettin Yalçınkaya hayata gözlerini yumdu. Seyfettin Yalçınkaya’nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Öte yandan , cenazeye çelenk göndereceklerden özel bir istekte bulundu. İşte ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 12:39 Son Güncelleme: 23.7.2020 12:39 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Mehmet Şef’in acı günü! Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın babası hayatını kaybetti

Ekranların sevilen yarışma programı ile ismini duyuran Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya hayata gözlerini yumdu. Bir süredir Bolu'da tedavi gördüğü bilinen Yalçınkaya bugün vefat etti. Yaşanan bu gelişme üzerine, 'in babası ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Seyfettin Yalçınkaya, yarın öğle namazının ardından defnedilecek. Öte yandan Mehmet Şef, cenazeye çelenk göndereceklerden özel bir istekte bulundu. İşte haberi ayrıntıları…

Son Dakika Haberi: Mehmet Şef’in acı günü! Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın babası hayatını kaybetti

Bir süredir Bolu'da tedavi gören Masterchef programının sevilen moderatörü Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya hayata gözlerini yumdu.

Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak.

Son Dakika Haberi: Mehmet Şef’in acı günü! Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın babası hayatını kaybetti

Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk göndereceklerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica etti.

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Son Dakika Haberi: MasterChef Mehmet Şef’in acı günü! Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın babası hayatını kaybetti
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