Son Dakika Haberi: MasterChef Mehmet Şef’in acı günü! Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın babası hayatını kaybetti

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye ile ismini duyuran Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya hayata gözlerini yumdu. Bir süredir Bolu'da tedavi gördüğü bilinen Yalçınkaya bugün vefat etti. Yaşanan bu gelişme üzerine, Mehmet Şef'in babası ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Seyfettin Yalçınkaya, yarın öğle namazının ardından defnedilecek. Öte yandan Mehmet Şef, cenazeye çelenk göndereceklerden özel bir istekte bulundu. İşte son dakika haberi ayrıntıları…