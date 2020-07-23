Son Dakika Haberi: MasterChef Mehmet Şef’in acı günü! Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın babası hayatını kaybetti

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye ile ismini duyuran Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya hayata gözlerini yumdu. Bir süredir Bolu'da tedavi gördüğü bilinen Yalçınkaya bugün vefat etti. Yaşanan bu gelişme üzerine, Mehmet Şef'in babası ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Seyfettin Yalçınkaya, yarın öğle namazının ardından defnedilecek. Öte yandan Mehmet Şef, cenazeye çelenk göndereceklerden özel bir istekte bulundu. İşte son dakika haberi ayrıntıları…
Bir süredir Bolu'da tedavi gören Masterchef programının sevilen moderatörü Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya hayata gözlerini yumdu.
Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak.
Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk göndereceklerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica etti.