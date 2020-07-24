Bu akşam ekrana gelecek olan Başlangıç filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Vizyona girdiği ilk yıllarda iyi bir hasılat elde eden bilimkurgu filminin başrolünde Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard ve Ellen Page gibi ünlü isimler bulunuyor. 2010 yılında vizyona giren yapımda Başlangıç, doğaüstü ve büyülü gerçekçi tonları, bilim kurgu sinema estetiği ile harmanlanan ilginç senaryosu karşımıza çıkıyor. Peki Başlangıç filmi konusu ne? Başlangıç (Inception) filmi oyuncuları kimler?

BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NE?

Başlangıç filminde sanatçı, çok yetenekli bir hırsız olan "Dom Cobb " ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rastgelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği herşeye malolmuştur. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız ?başlangıç'ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir.

BAŞLANGIÇ OYUNCULARI KİMLER?

Leonardo DiCaprio

Rolü : Dom Cobb

Marion Cotillard

Rolü : Mal

Ellen Page

Rolü : Ariadne

Cillian Murphy

Rolü : Fischer