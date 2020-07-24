Bölük filmi ne zaman çekildi? Bölük filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Bölük filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Sinemaseverler tarafından yoğun ilgi gören yapım izleyenlerini ekranlara kilitliyor. Bu akşam Atv'de yayınlanacak olan filmin başrollerinde Kaan Yıldırım bulunurken öte yandan bir bölük askerin dokunaklı hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğuyor. Peki, Bölük filminin konusu nedir? Bölük filmi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar…

Film ilk kez 2017 yılında izleyicileriyle buluşmuştu. Son dönemin yerli filmleri arasında özellikle dikkat çeken filmi Atv ekranlarından izleyebilirsiniz.

BÖLÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?



"Bölük", yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden gelen ve bir bölükte bir arada kalan askerler, sevgilisini aldattığı gece asker kaçağı olduğunu öğrenen Erdal ve onun gibi farklı geçmişlerden gelen birçok genç adam, farklı karakterlerine rağmen asker ocağının zorluklarına adapte olmak zorundadır. Hayalleri, hedefleri, korkuları ve hırsları olan bu adamlar, askerliğin zorlu koşulları içinde kendilerini geliştirecek, askerliğin ne demek olduğunu öğrenecek ve kendi içlerindeki şeytanlarla savaşmak zorunda kalacaktır...

BÖLÜK OYUNCU KADROSU

Yönetmen ve senaristliğini Aytaç Ağırlar üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süeyman Kabaali ve Avni Yalçın yer alıyor.