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filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu gece televizyonda yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. The Stronghold orijinal adı olan filmde Güneş tutulması sırasında sıradan bir çocuk olan Vitko, binlerce yıl öncesine gider ve kendini iyi ile kötünün arasındaki savaşın ortasında bulur. Yapımın sürükleyici hikayesi ise izleyicisini büyüleyecek. Peki konusu ne? kim?

Giriş Tarihi: 24.7.2020 17:16 ABONE OL
Büyülü Kaya filmi konusu ne? Büyülü Kaya filmi oyuncuları kim?

Televizyonda yayınlanacak olan Büyülü Kaya filmi, fantastik ve tarihi türden izleyicisi karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Yurii Kovaliov otururken oyuncu kadrosunda Ivan Denysenko, Hryhoriy Derevyansky, Daniil Kamesnkyi gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Sürükleyici ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken Büyülü Kaya filmi konusu ne? Büyülü Kaya filmi oyuncuları kim?

BÜYÜLÜ KAYA KONUSU NE?

Güneş tutulması sırasında sıradan bir çocuk olan Vitko, binlerce yıl öncesine gider ve kendini iyi ile kötünün arasındaki savaşın ortasında bulur. Ona güç veren sihirli bir taş ile sadece kitaplarda gördüğü şövalyeler ile dev kaya canavarıyla karşı karşıya kalır. Vitko, cesareti ile geleceği değiştirebilecek midir?

BÜYÜLÜ KAYA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Büyülü Kaya filmi oyuncuları arasında; Ivan Denysenko, Hryhoriy Derevyansky, Daniil Kamesnkyi

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Büyülü Kaya filmi konusu ne? Büyülü Kaya filmi oyuncuları kim?
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