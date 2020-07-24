Demi Lovato nişanlandı! Demi Lovato'nun nişanlısı Max Ehrich kimdir?

Amerikalı 27 yaşındaki ünlü şarkıcı Demi Lovata nişanlandı. Max Ehrich ile nişanlandığını duyuran Demi Lovato'nun bu haberinin ardından Max Ehrich kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Peki; Demi Lovato'nun nişanlısı Max Ehrich kimdir?

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile nişanlandı. 27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, nişan haberini Intagram sayfasından duyurdu.

Nişan yüzüğü fotoğrafını paylaşan Lovato, "Küçük bir kızken, babam bana 'küçük ortak' derdi hep. Bana göre çok mantıklıydı. Ve bugün bu kelime yine mantıklı geliyor ama bugün resmen başka birinin ortağı olacağım" ifadesini kullandı.

"KİMSE BENİ KUSURLARIMLA SEVMEDİ"

Lovato, nişanlısına hitaben de şu sözleri kullandı:

"Seninle tanıştığım an seni sevdiğimi biliyordum. Bunu deneyimlememiş kişilere tarif edemediğim bir şeydi. Hayatımda hiç kimse tarafından (ailem dışında) kusurlarımla koşulsuz sevildiğimi hissetmedim. Beni asla kendimden başka bir şey olmaya zorlamıyorsun. Ve benden kendimin en iyi versiyonu olmamı istiyorsun. Evlilik teklifini kabul etmekten onur duyuyorum. Seni bir altyazının ifade edebileceğinden daha çok seviyorum. Seninle bir aile ve hayat kurmak için çok heyecanlıyım. Seni sonsuza kadar seviyorum bebeğim. Eşim. İşte geleceğimiz."

MAX EHRİCH KİMDİR?

Max Ehrich Amerikalı aktör, şarkıcı ve dansçı. Rolleri en iyi Genç ve Huzursuz Fenmore Baldwin, Kubbenin Altında Hunter May ve Yoldaki Freddie Ridge olarak bilinir. Ayrıca Amerikan Prensesi'nde tekrar eden bir rolde rol aldı. Son zamanlarda, Netflix orijinal filmi Walk Ride Rodeo'da "Tate" oynadı.