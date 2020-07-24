Ferdinand konusu nedir, seslendirme kadrosunda kimler var? Ferdinand animasyon filmi

Bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak olan Ferdinand animasyon filmi özellikle çocuklar tarafından heyecanla bekleniyor. Bir boğanın kendi cinslerinin aksine sahip olduğu sakin mizacı ve doğa sevgisine rağmen yaşadığı macerayı konu almaktadır. Peki; Ferdinand konusu nedir, seslendirme kadrosunda kimler var? İşte Ferdinand animasyon filmi hakkında merak edilenler…

FERDİNAND KONUSU NEDİR?

Ferdinand, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı tercih eden bir boğanın öyküsünü anlatıyor. Ferdinand sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen dış görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır. Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp evinden ayrı düşürülür. Kendini İspanya'da bulan Ferdinand, evine dönmeye kararlıdır. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olacaktır...

Yönemenliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği filmin orijinal fikri ise Munro Leaf imzalı çocuk kitabına dayanıyor.

FERDİNAND SESLENDİRME EKİBİ

John Cena ... Ferdinand (Emrullah Uzun)

Bobby Cannavale ... Valiente (Berk Avcı)

Peyton Manning ... Guapo (Doğan Öncel)

Anthony Anderson ... Bones (Adilcan Demirel)

David Tennant ... Angus (Erdem Akakçe)

Gina Rodriguez ... Una (Hazal Erdal)

Kate McKinnon ... Lupe (Müjde Çapraz)

Daveed Diggs ... Dos (Erden Tunatekin)

Gabriel Iglesias ... Cuatro (Efe Erkekli)

Lily Day ... Nina (Defne İlham)

Flula Borg ... Hans (Harun Can)

Miguel Ángel Silvestre ... El Primero (Kadir Çermik)

Jerrod Carmichael ... Paco (İlham Erdoğan)

Colin H. Murphy ... Genç Ferdinand (Yalgın Yeter)

Jack Gore ... Genç Valiente (Efnan Aladağ)

Nile Diaz ... Genç Bones (Rüzgar Özacun)

Sally Phillips ... Greta (Canan Çiftel)

Boris Kodjoe ... Klaus (Ali Çorapçı)

Juanes ... Juan (Ali Erdinç)

Raúl Esparza ... Moreno (Hakan Altuntaş)

Bobby Cannavale ... Valiente'nin Babası (Sinan Divrik)