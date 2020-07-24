Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan İntikam Benim filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. 2013 yılında vizyona giren aksiyon, suç ve drama türünde karşımıza çıkan yapımda sürükleyici bir intikam alma hikayesi işleniyor. Soluksuz izleyebileceğiniz filmin oyuncularını ve konusunu haberimizde derledik. Peki İntikam Benim filmi konusu ne? İntikam Benim filmi oyuncuları kim?

İNTİKAM BENİM KONUSU NE?

Victor (Colin Farrell) patronu yüzünden ölen karısı ve kızının intikamını almaya çalışan, New York'un yeraltı suç örgütü liderinin sağ kolu olan cesur bir infazcıdır. Patronu gizemli bir katil tarafından tehdit edilince, Victor da detektifliğe soyunur. Bu sırada eski kurbanlardan biri olan Beatrice (Noomi Rapace) ise Victor'u baştan çıkarmaya ve ona şantaj yapmaya çalışır. Beatrice ile Victor'ın aralarındaki kimya onları şiddetli sonuçlara yol açan öç almaya sürükler.

İNTİKAM BENİM OYUNCULARI KİM?

Colin Farrell

Noomi Rapace

Dominic Cooper

Terrence Howard

Isabelle Huppert