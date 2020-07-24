Kemal Gülman'ın eski eşi Feryal Gülman kimdir? Feryal Gülman kaç yaşında ve mesleği ne?

Ünlü iş insanı Kemal Gülman ile ilgili olarak eşi Feryal Gülman tarafından yapılan açıklamaların ardından magazin camiası adeta bu habere kilitlendi. Eşiyle olan boşanma davalarını yürüten avukat Eda Cileli ile dudak dudağa fotoğrafları ortaya çıkan ünlü iş insanı Kemal Gülman'ın kağıt üzerinde evliliği devam eden eşi ise bu haberler sonrası dikkatleri çekti. Peki, Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

1964 doğumlu Feryal Gülman Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ardından 7 yaşında İstanbul'a gelen ve 8 yaşında babasını kaybeden Feryal Gülman üniversiteyi İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) 'nde okumuştur ve buradan mezun olmuştur. Bugünlerde ise 21 yıllık eşi olan Kemal Gülman'a açtığı boşanma davası ile gündeme gelmiştir.Feryal Gülman'ın 21 yıllık eşi Kemal Gülman ile arasında 32 yıl yaş farkı bulunuyor. İş hayatına Alarko ile başlayan Feryal Gülman genellikle gayrimenkul sektöründe kariyerini sürdürmüştür.

Feryal Gülman iş kariyerine ilk olarak Alarko başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Amerika'dan gelen Leyla Alaton ile emlak pazarlaması grubunu kurdular. Emlak-gayrimenkul alanında eğitimler aldı ve seminerler verdi.25 yaşındayken Fermal Gülman'a Ankara'dan Toki Daire Başkanlığı teklifi gelmiştir. Teklifi kabul eden Fermal Gülman 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yapmıştır. Halkalı Konutları, Eryaman Konutları, Ataköy 7-8. kısım Konutları gibi konutların hepsi Feryal Gülman döneminde satıldı.

Feryal Gülman Ankara'da 1 yıl kaldı.1 yılın ardından Kemal Gülman'dan gelen evlilik teklifi ile işinden istifa etti. Evlilik teklifinden 21 gün sonra Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti evlendi. Çiftin Arslan Gülman isminde bir oğlu var.Bugünlerde 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a açtığı boşanma davası ile konuşuluyor.