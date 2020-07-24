Masterchef 2020 yarışmacıları belli oldu mu,üçlü düellolarda kimler elendi? Masterchef yarışmacılarından kimler üst tura çıktı?

Masterchef 2020 yarışmacıları arasında olabilmek için programda üçlü düello mücadelesi sürüyor. Seçmelerde düelloya katılma hakkını elde eden ve iki jüri üyesinden evet oyu alan yarışmacılar şimdi ise üçlü olarak lezzet yarışına çıkıyor. En iyi yemeği hazırlayan kişiler ise 2020 sezonunun 16 yarışmacısından biri olmaya hak kazanacak. Peki, Masterchef 2020 yarışmacıları belli oldu mu, kimler üst tura çıktı? Masterchef üçlü düellolarda kimler elendi? İşte tüm detaylar ve yarışmacılar…
Masterchef yarışmacıları üçlü düellolarda lezzet mücadelesi veriyor. Jüri üyelerinin söylediği yemeklerden en iyisini yapan kişi ise bir üst tura çıkmaya hak kazanıyor ve 16 yarışmacıdan biri olma şansını arttırıyor…
Geçen hafta ekran macerasına başlayan MasterChef'te yarışmacılar üçlü düelloya dahil oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri menüleri hazırlamak için yarışmacılar mutfakta zamanla yarıştı.
İlk turda yarışmacılar pastırmalı humus yapmak için karşı karşıya geldi. En az başarılı pastırmalı humusu yapan isimler Yana Coşkun ve Merve oldu.
MasterChef'in ikinci turunda ise yarışmacılar asma yaprağında barbunu 40 dakikada pişirmeye çalıştı. İkinci turda elenen isimler, Enis ve Murat oldu, Barbaros ise bir üst tura çıktı.
Üçüncü eleme turunda ise, yarışmacılar en iyi sufleyi yapmak için mücadele etti. Brezilyalı Walison Fonseca yaptığı sufleyle adını final turuna yazdırdı. 4 peynirli Gnocchi yemeği için karşı karşıya gelen yarışmacılardan, Yurdagül Can elenerek hayallerine veda etti.
16 yarışmacıyı belirlemek için mücadele halen devam ediyor. İsimler belirlendiğinde haberimizin içerisinde olacak.