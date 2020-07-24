Masterchef 2020 yarışmacıları belli oldu mu,üçlü düellolarda kimler elendi? Masterchef yarışmacılarından kimler üst tura çıktı?

Masterchef 2020 yarışmacıları arasında olabilmek için programda üçlü düello mücadelesi sürüyor. Seçmelerde düelloya katılma hakkını elde eden ve iki jüri üyesinden evet oyu alan yarışmacılar şimdi ise üçlü olarak lezzet yarışına çıkıyor. En iyi yemeği hazırlayan kişiler ise 2020 sezonunun 16 yarışmacısından biri olmaya hak kazanacak. Peki, Masterchef 2020 yarışmacıları belli oldu mu, kimler üst tura çıktı? Masterchef üçlü düellolarda kimler elendi? İşte tüm detaylar ve yarışmacılar…

MASTERCHEF 2020 SEZONU YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU, KİMLER ELENDİ?

Masterchef yarışmacıları üçlü düellolarda lezzet mücadelesi veriyor. Jüri üyelerinin söylediği yemeklerden en iyisini yapan kişi ise bir üst tura çıkmaya hak kazanıyor ve 16 yarışmacıdan biri olma şansını arttırıyor…