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MasterChef tarifi ve malzemeleri! Baklava hamurunda levrek nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlanmaya devam ederken üçlü düellolar da sürüyor. Bu noktada, üçlü düellolardan birisinde yarışmacılardan yapılması istendi. Hâl böyle olunca da, , yapılışı ve malzemeleri merak edilmeye başlandı. Peki, baklava hamurunda levrek tarifi nasıl yapılır? İşte, baklava hamurunda levrek tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 22:53 ABONE OL
MasterChef baklava hamurunda levrek tarifi ve malzemeleri! Baklava hamurunda levrek nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan baklava hamurunda levrek balığı yapılması istendi. Yarışmacılar, yemeği yapmak için çaba sarf ederken izleyiciler de bu yemeğin tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Bu doğrultuda, 'Baklava hamurunda levrek balığı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizden, baklava hamurunda levrek tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BAKLAVA HAMURUNDA LEVREK TARİFİ MALZEMELERİ

  • 200 g levrek fileto (Derisiz)
  • 100 g karamelize soğan
  • 20 g kavrulmuş dolmalık fıstık
  • 2 yaprak baklava yufkası
  • 60 g tereyağı (Eritilmiş)
  • 6-7 dal roka
  • Buğday risottosu
  • 3 adet kuşkonmaz

BAKLAVA HAMURUNDA LEVREK NASIL YAPILIR?

Baklava yufkasını hafif yağlayıp levrek balığını yerleştirin. Karamelize edilmiş soğanı ve dolmalık fıstığı ekleyip sarın. Üzerine tereyağı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirin. Servis tabağına buğday risottosunu ve sotelenmiş kuşkonmazları yerleştirin. Fırından çıkardığınız levrek ile birlikte servis yapın.

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MasterChef baklava hamurunda levrek tarifi ve malzemeleri! Baklava hamurunda levrek nasıl yapılır, tarifi nedir?
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