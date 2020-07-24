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kimdir, kaç yaşında? 2020 MasterChef Celal Sarıgül aslen nereli?

Ekranların sevilen yarışma programı Türkiye, yeni sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Tanıtımlarda en dikkat çeken isimlerden bir tanesi olan ’ün hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. MasterChef 5. Bölümünde jüri üyelerinin karşısına çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ dedi. Peki, , kaç yaşında ve aslen nereli? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 24.7.2020 17:08 ABONE OL
MasterChef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında? 2020 MasterChef Celal Sarıgül aslen nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Celal Sarıgül ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yemek konusunda kendisine güvenen ve jürinin beğenisini kazanmak isteyen yarışmacının hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak ediliyor. Kıbrıs'tan yarışmaya katılan MasterChef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında? Celal Sarıgül nereli?

CELAL SARIGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Celal Sarıgül, Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalıdır. 26 yaşındaki Celal Sarıgül, sporla da yakından ilgilidir. Yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yaptığını söyleyen Celal Sarıgül'ün Instagram hesabında 2 bine yakın takipçisi bulunuyor.

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MasterChef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında? 2020 MasterChef Celal Sarıgül aslen nereli?
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