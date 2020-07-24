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tarifi ve malzemeleri! Steak (Et) Tartar nasıl yapılır, tarifi nedir?

Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlanmaya devam ederken üçlü düellolar da sürüyor. Bu noktada, üçlü düellolardan birisinde yarışmacılardan yapılması istendi. Durum böyle olunca da, , yapılışı ve malzemeleri merak edilmeye başlandı. Peki, Steak (Et) Tartar tarifi nasıl yapılır? İşte, Steak Tartar tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 23:26 ABONE OL
MasterChef Steak Tartar tarifi ve malzemeleri! Steak Et Tartar nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Steak (Et) Tartar yapılması istendi. Yarışmacılar, yemeği yapmak için çaba sarf ederken izleyiciler de bu yemeğin tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, 'Steak Tartar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizden, Steak (Et) Tartar tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

STEAK TARTAR TARİFİ MALZEMELERİ

  • 200 gr satır dana kıyma
  • 1 bıldırcın yumurtası
  • 1 yemek kaşığı acı hardal
  • 1 yemek kaşığı kapari
  • 1 yemek kaşığı acı sos
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • 2 arpacık soğan
  • 1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

STEAK (ET) TARTAR NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle soğan ve maydanozları ince ince kıyın ve bir kenarda bekletin.
  • Başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek güzelce karıştırın.
  • Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğurun.
  • Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edin.
  • Et kıvama geldiğinde elinizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştirin. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına dizin.
  • Et tartarı, acılı ezme ve köpoğlu ile birlikte servis edebilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

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MasterChef Steak Tartar tarifi ve malzemeleri! Steak (Et) Tartar nasıl yapılır, tarifi nedir?
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