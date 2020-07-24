MasterChef Steak Tartar tarifi ve malzemeleri! Steak (Et) Tartar nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Steak (Et) Tartar yapılması istendi. Yarışmacılar, yemeği yapmak için çaba sarf ederken izleyiciler de bu yemeğin tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, 'Steak Tartar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizden, Steak (Et) Tartar tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

STEAK TARTAR TARİFİ MALZEMELERİ

200 gr satır dana kıyma

1 bıldırcın yumurtası

1 yemek kaşığı acı hardal

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı deniz tuzu

2 arpacık soğan

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

STEAK (ET) TARTAR NASIL YAPILIR?