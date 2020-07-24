MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Mehmet Şef, yarışmacının hazırladığı yemeğin tadına bile bakmadı, tencereye geri döktü!

MasterChef Türkiye 2020'de heyecan, üçlü düellolar ile sürüyor. Programın 24 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan sekizinci bölümünde, diskalifiye şoku yaşandı. Sekizinci bölümde, Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammad Ayad üçlü düelloda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, kendilerinden istenen Fransız soğan çorbasını yapmak için çaba sarf etti. Süre bittiğinde ise kelimenin tam anlamı ile bir şok yaşandı.

MEHMET ŞEF, YARIŞMACININ HAZIRLADIĞI YEMEĞİ TENCEREYE GERİ DÖKTÜ

Mehmet Şef, Mohammad Ayad isimli yarışmacının yanına gelerek hazırladığı yemeği tencereye geri döktü. Mehmet Şef, bunun nedeni ise MasterChef'in efsane olmuş kritlerinden birisinin ihlal edildiğini söyleyerek gerekçelendirdi. Peki, Mohammad Ayad, MasterChef Türkiye'de neden diskalifiye oldu?

İşte, merak edilenler...