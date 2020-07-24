MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Mehmet Şef, yarışmacının hazırladığı yemeğin tadına bile bakmadı, tencereye geri döktü!

MasterChef Türkiye 2020'de heyecan, üçlü düellolar ile sürüyor. Programın 24 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan sekizinci bölümünde, diskalifiye şoku yaşandı. Sekizinci bölümde, Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammad Ayad üçlü düelloda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, kendilerinden istenen Fransız soğan çorbasını yapmak için çaba sarf etti. Süre bittiğinde ise kelimenin tam anlamı ile bir şok yaşandı.
Mehmet Şef, Mohammad Ayad isimli yarışmacının yanına gelerek hazırladığı yemeği tencereye geri döktü. Mehmet Şef, bunun nedeni ise MasterChef'in efsane olmuş kritlerinden birisinin ihlal edildiğini söyleyerek gerekçelendirdi. Peki, Mohammad Ayad, MasterChef Türkiye'de neden diskalifiye oldu?
İşte, merak edilenler...
Mehmet şef, görüntülerin dört kez incelendiğini belirtti ve yaptığı hatayı açıkladı. Mohammad Ayad, tadım kaşığıyla iki kez tadım yaptığı için yaptığı yemeğin tadına bile bakılmadı ve direkt elenen isim oldu. Mehmet Şef "MasterChef'in efsane olmuş kriterlerinden biri tadım kaşığı." diyerek Mohammad Ayad'ın bu yüzden direkt elendiğini belirtti.
MOHAMMAD AYAD KİMDİR?
Mohammad Ayad, 24 yaşında ve yarışmaya Irak'ın Kerkük şehrinden katılıyordu. Modellik ve oyunculuk yapan Mohammad Ayad, MasterChef'te geçen sezon da şansını denemiş ve ilk turda elenmişti.
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