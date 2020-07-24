MasterChef Türkiye'de final turuna çıkmaya hak kazanan Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye 2020'de, üçlü düello heyecanı devam ediyor. Programın 24 Temmuz 2020 Cuma günü ekrana gelen bölümünde, üçlü düelloların ilkinde turu geçmeye hak kazanan ve final turuna çıkan isim Berker Başmanav oldu. Rakiplerine oranla daha iyi bir tabak hazırlayan Berker Başmanav, final turuna adını yazdırmayı başardı. Peki, 2020 MasterChef Türkiye Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, yarışmacının hayatı..

MASTERCHEF 2020 BERKER BAŞMANAV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Berker Başmanav, 24 yaşında. Aşçı. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış. Evde ise butik pasta yapıyormuş. Normal süre dolduktan sonra Mehmet şef, tezgahta yemek tabağı dışında bir şey kalmayacak diyerek otuz saniye süre verdi. Mutfak hızını ölçüyorum dediği bu sınavı Berker başarı ile geçti.

Babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.

MasterChef Türkiye ilk turunda Berker Başmanav, turna yemişi sosu eşliğinde enginarlı keşkek ve kuzu pirzola yapmış ve üç şefin evet oyunu almayı başarmıştı.