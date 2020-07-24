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Türkiye'de final turuna çıkmaya hak kazanan Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Türkiye'de heyecan, düellolar ile sürüyor. Yarışmacılar, final turuna çıkabilmek için çaba sarf ederken yapılan yemeklere göre bir isim final turuna çıkmaya hak kazanıyor. Sedat Tuncer de, rakiplerine oranla daha iyi bir tabak hazırlayıp final turuna çıktı. Peki, MasterChef Türkiye 2020 Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, yarışmacının hayatı...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 00:27 ABONE OL
MasterChef Türkiye'de final turuna çıkmaya hak kazanan Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye 2020'de, üçlü düello heyecanı devam ediyor. Programın 24 Temmuz 2020 Cuma günü ekrana gelen bölümünde, üçlü düellolarda turu geçmeye hak kazanan ve final turuna çıkan isimlerden birisi de Sedat Tuncer oldu. Rakiplerine oranla daha iyi bir tabak hazırlayan Sedat Tuncer, final turuna adını yazdırmayı başardı. Peki, 2020 MasterChef Türkiye Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, yarışmacının hayatı...

MASTERCHEF 2020 SEDAT TUNCER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sedat Tuncer, 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı, özel bir catering firmasında aşçılık yapıyor. 13 yıldır yaptığı aşçılık mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı bilgisi olduğunu açıkladı.

Sedat Tuncer, borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef evet oyu almış ve MasterChef Türkiye 2020'de üst tura çıkmayı başarmıştı.

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MasterChef Türkiye'de final turuna çıkmaya hak kazanan Sedat Tuncer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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