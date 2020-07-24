Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

Ekranların merakla takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020'de yeni sezonun start almasıyla birlikte Türk ve Dünya mutfağının birbirinden lezzetli tatları yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Somer ve Danilo Şeflerin beğenisine sunuluyor. Yarışmacıların sezon şampiyonu olmak için birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği yarışmada yarışmacılardan Serhat Doğramacı iletişim tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Serhat Doğramacı kimdir? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilgiler…

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020: SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş. Ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti. MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.