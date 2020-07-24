Tövbeler Olsun dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT1’in yeni dizisi Tövbeler Olsun ne zaman başlıyor?

Yayın hayatına önümüzdeki günlerde merhaba diyecek olan TRT1'in yeni dizisi Tövbeler Olsun tanıtım filmi sonrası dikkatleri üzerine çekti. Komedi türündeki yapım fragmanının yayınlanmasıyla beraber dikkatleri üzerine toplarken yapımın jenerik müziğinin ise ünlü sanatçı Mazhar Alanson'a ait oluşu dikkatlerden kaçmadı. Peki, Tövbeler Olsun dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tövbeler olsun 1. Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler…

TÖVBELER OLSUN FİLMİ YAKINDA TRT1'DE!

Başrollerinde Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın bulunduğu TRT1'in yeni dizisi Tövbeler Olsun'dan dikkatleri çeken oldukça eğlenceli bir fragman yayınlandı. Tövbeler Olsun dizisi, mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın (Güven Kıraç), pintilikten cömertliğe giden macerasını konu alırken izleyenleri ekranlara kilitleyecek ve keyifli dakikalara sahne olacak…

TÖVBELER OLSUN KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.