Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Yangın Depremleri filmi merakla bekleniyor. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan filmde ünlü oyuncular yer alırken dünyaya büyük bir enerji kaynağı yaratmak için geliştirdiği teknolojinin başarılı sonuçlanmasının hikayesinin anlatıldığı Yangın Depremleri filmi konusu nedir? Yangın Depremleri filmi oyuncuları kimler?

YANGIN DEPREMLERİ FİLMİ KONUSU

Profesör Dr. Eve, güneş ışınlarının hepsini kullanarak dünyaya büyük bir enerji kaynağı yaratmak için geliştirdiği teknoloji sonunda mutlu bir şekilde biter ve bunu başarır. Kendi düşündüklerinin aksine patronu ise bu enerjiyi farklı şeyler için kullanmayı düşünmesidir. Bu teknolojiyi kötü ellerde kullanıldığında dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır.

YANGIN DEPREMLERİ FİLMİ OYUNCULARI