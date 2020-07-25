Survivor'dan son dakika haberi: Survivor Nisa ve Yasin arasında ipler gerildi! Nisa'dan yanıt gecikmedi...

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Survivor'dan haberi: ve Yasin arasında ipler gerildi! Nisa'dan yanıt gecikmedi...

haberler...Geçtiğimiz günlerde , ve Nisa'ya zehir zemberek sözler etmiş ancak her iki yarışmacıdan da ses çıkmamış, 'a cevap vermemişlerdi. İkilinin Yasin'e ne cevap vereceği merak edilirken beklenen yanıt 'dan geldi. Nisa'nın yanıtı sosyal medyada gündem olurken ise "Yeter ki kalbimiz kirlenmesin" dedi. Bu durumun ardından ise Yasin Obuz'un ne tepki vereceği merak ediliyor. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 08:20 Son Güncelleme: 25.7.2020 08:21 ABONE OL
Beklenen son dakika haberi Survivor Nisa'dan geldi! İpler geriliyor...Survivor Yasin'in zehir zemberek sözlerine karşı...

Geçtiğimiz günlerde Yasin, Nisa'yı sosyal medya hesabından eleştirmiş ve sert açıklamalarda bulunmuştu. Sonrasında 'ın Nisa ile fotoğraf koyması ve onun tarafında olması 'u iyice sinirlendirmiş ve Tayfun'a da sert sözler etmişti. "Seni adam sandım ama baban haklıymış" diyen Yasin'in ardından 'dan ilk kez yorum geldi. İşte gelişmeleri...

NİSA BÖLÜKBAŞI İLK KEZ YASİN OBUZ'A CEVAP VERDİ!

Yasin Obuz, ve Tayfun Erdoğan arasında ipler geriliyor. Beklenen yorum ilk kez Survivor'dan Nisa'dan geldi. Nisa'nın sözlerine karşılık ise Yasin'in ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

İşte son dakika gelişmeleri...

Beklenen son dakika haberi Survivor Nisa'dan geldi! İpler geriliyor...Survivor Yasin'in zehir zemberek sözlerine karşı...

Survivor 2020 programının finali İstanbul'da Galatport'ta gerçekleştirildi. Yapılan finalde Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever olurken; diğer yarışmacıların arasındaki atışmalar programa damga vurdu. Yarışma boyunca iyi anlaşan ve 'un arası "arkadan konuşma" iddialarıyla bir anda bozuldu.

Yasin'in sosyal medya hesabından Nisa'yı hedef alarak yaptığı sert açıklamalar gündemi değiştirdi. Yasin Obuz'un paylaşımının ardından 'ın Nisa'yla bir fotoğrafını koyarak "Şu anı unutmak mı? Aslaa" notunu eklemesi yeni bir polemiği başlattı.

Tayfun Erdoğan'ın gönderisine "Oğlum seni adam sandım ama baban haklıymış" yorumunu yapması ise sosyal medya kullanıcılarını şoke etti. Yasin Obuz'un yorumuna cevap vermeyen Tayfun Erdoğan sessizliğini son yaptığı paylaşımla bozdu.

Beklenen son dakika haberi Survivor Nisa'dan geldi! İpler geriliyor...Survivor Yasin'in zehir zemberek sözlerine karşı...

'YETER Kİ KALBİMİZ KİRLENMESİN'

Nisa-Yasin gerginliğinde adada iki isimle de iyi anlaşmasına rağmen 'nın tarafını seçen 'a bu sefer de Çek güzel destek verdi. Yasin'in eleştirilerinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Tayfun, "Yeter ki kalbimiz kirlenmesin. Gerisini su temizler" notunu düştü. Emrah'ın oğlu Tayfun'un fotoğrafına ise Nisa Bölükbaşı "Manzara çok iyi reis" yorumunu yaptı.

KAYNAK: MYNET

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Survivor'dan son dakika haberi: Survivor Nisa ve Yasin arasında ipler gerildi! Nisa'dan yanıt gecikmedi...
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