Survivor'dan son dakika haberi: Survivor Nisa ve Yasin arasında ipler gerildi! Nisa'dan yanıt gecikmedi...

Geçtiğimiz günlerde Yasin, Nisa'yı sosyal medya hesabından eleştirmiş ve sert açıklamalarda bulunmuştu. Sonrasında Tayfun Erdoğan'ın Nisa ile fotoğraf koyması ve onun tarafında olması Yasin Obuz'u iyice sinirlendirmiş ve Tayfun'a da sert sözler etmişti. "Seni adam sandım ama baban haklıymış" diyen Yasin'in ardından Survivor Nisa'dan ilk kez yorum geldi. İşte son dakika gelişmeleri...

NİSA BÖLÜKBAŞI İLK KEZ YASİN OBUZ'A CEVAP VERDİ!

Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı ve Tayfun Erdoğan arasında ipler geriliyor. Beklenen yorum ilk kez Survivor'dan Nisa'dan geldi. Nisa'nın sözlerine karşılık ise Yasin'in ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

İşte son dakika gelişmeleri...