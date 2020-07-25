Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi? Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Gurbetçi Şaban konusu ve oyuncuları

Eğlenceli konusu ve tecrübeli oyuncu kadrosu ile öne çıkan Gurbetçi Şaban filmi yayınlanmadan önce film ile ilgili birtakım detaylar merak ediliyor. Döneminin iddialı yapımlarından Gurbetçi Şaban filminin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi? Gurbetçi Şaban filmi konusu ve oyuncuları…

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ KONUSU

Şaban Yıldız, saf görünümlü bir gariban köylüdür. Ancak kurnazlık ve ciddiyetsizlik yapmadan duramamaktadır. Şaban, Almanya'ya iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan Türkleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran gaddar bir Alman patronun eline düşer. Ayrıca kendisi gibi Almanya yolcusu iken otobüste tanışdığı Bahar adlı kıza aşık olmuş ve aynı fabrikada çalışmaktadırlar. Daha sonra Alman patronun uyguladığı zorbalık ve haksızlıklar karşısında bir şeyler yapmaya karar verir. Yaptığı çok akıllıca bir planla önce Alman hükümetinden çocuk nafakası alarak kendisine bir iş kurar. Zaman içinde tüm yeteneklerini sergilemeye başlayan Gurbetçi Şaban, işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

Müge Akyamaç: Bahar

Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi

Yavuzer Çetinkaya: Fritz

Baykal Kent: Fabrika amiri

Ayten Erman: Alman patronun eşi

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban filminin büyük bir kısmı Almanya'da çekildi.