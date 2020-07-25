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filmi nerede çekildi? 'ın unutulmaz filmlerinden Gurbetçi Şaban konusu ve oyuncuları

’ın unutulmaz isimlerinden ’ın başrolünde oynadığı filmi bu akşam televizyon ekranında olacak. Saf ve gariban bir köylü olan Şaban Yıldız’ın başından geçenlerin eğlenceli bir şekilde seyirciye aktarıldığı filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Yeşilçam döneminin iddialı yapımlarından Gurbetçi Şaban nerede çekildi? Gurbetçi Şaban filmi konusu ve oyuncuları…

Giriş Tarihi: 25.7.2020 16:32 ABONE OL
Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi? Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Gurbetçi Şaban konusu ve oyuncuları

Eğlenceli konusu ve tecrübeli oyuncu kadrosu ile öne çıkan Gurbetçi Şaban filmi yayınlanmadan önce film ile ilgili birtakım detaylar merak ediliyor. Döneminin iddialı yapımlarından Gurbetçi Şaban filminin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi? Gurbetçi Şaban filmi konusu ve oyuncuları…

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ KONUSU

Şaban Yıldız, saf görünümlü bir gariban köylüdür. Ancak kurnazlık ve ciddiyetsizlik yapmadan duramamaktadır. Şaban, Almanya'ya iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan Türkleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran gaddar bir Alman patronun eline düşer. Ayrıca kendisi gibi Almanya yolcusu iken otobüste tanışdığı Bahar adlı kıza aşık olmuş ve aynı fabrikada çalışmaktadırlar. Daha sonra Alman patronun uyguladığı zorbalık ve haksızlıklar karşısında bir şeyler yapmaya karar verir. Yaptığı çok akıllıca bir planla önce Alman hükümetinden çocuk nafakası alarak kendisine bir iş kurar. Zaman içinde tüm yeteneklerini sergilemeye başlayan Gurbetçi Şaban, işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal: Şaban Yıldız
  • Müge Akyamaç: Bahar
  • Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
  • Yavuzer Çetinkaya: Fritz
  • Baykal Kent: Fabrika amiri
  • Ayten Erman: Alman patronun eşi

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban filminin büyük bir kısmı Almanya'da çekildi.

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