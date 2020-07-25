MasterChef Gnocchi (Niyokki) tarifi ve malzemeleri! 4 peynirli ve patatesli Gnocchi nasıl yapılır?

İtalya'ya özgü olan 4 peynirli Gnocchi yemeği, malzemeleri ve tarifi ile günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. MasterChef Türkiye yarışmasında da yapılan bu Gnocchi yemeğinin malzemeleri, tarifi ve yapılışı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki, 4 peynirli Gnocchi nasıl yapılır ve malzemeleri neler? İşte, patatesli ve dört peynirli Gnocchi (Niyokki) tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

4 PEYNİR SOSLU GNOCCHİ MALZEMELERİ

Patatesli ve dört peynirli Gnocchi yemeğinin malzemeleri şu şekildedir;

MALZEMELER

1 kg patates

3 su bardağı un

3 çorba kaşığı toz parmesan peyniri

1 adet yumurta

Bir tutam muskat

Tuz

Karabiber

SOS İÇİN:

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

GNOCHCİ (NİYOKKİ) YAPILIŞI

Gnocchi (Niyokki) yemeğinin yapılışı ise şu şekilde;

ARPACIK soğanları soyup haşlayın. Daha sonra bir tavaya alıp üzerine bir çorba kaşığı balzamik sirke ekleyin ve karıştırarak karamelize edin. Kırmızı pancarı soyup haşlayın. İnce doğrayarak servis tabağına yerleştirin. Bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir tutam karabiberi bir kap içerisinde karıştırın ve pancarın üzerine gezdirin. Daha sonra üzerine Akdeniz yeşilliklerini koyun. 1'er çorba kaşığı zeytinyağı ve balzamik sirkeyi karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Salatanızı zeytin, kurutulmuş domates ve rendelenmiş keçi peyniriyle süsleyerek servis edin.