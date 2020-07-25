MasterChef İslim Kebabı Tarifi ve Malzemeleri! İslim kebabı nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan İslim Kebabı yapılması istendi. Yarışmacılar, yemeği yapmak için çaba sarf ederken izleyiciler de bu yemeğin tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, 'Fırında islim kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizden, İslim Kebabı tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İSLİM KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet uzun boylu patlıcan

400 gram az yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

3 dilim kuru ekmek içi

3 diş sarımsak

1 adet yumurta

3 adet küçük domates

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

1 çorba kaşığı salça

Kızartmak için;

Sıvı Yağ

İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?