MasterChef İslim Kebabı Tarifi ve Malzemeleri! İslim kebabı nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan İslim Kebabı yapılması istendi. Yarışmacılar, yemeği yapmak için çaba sarf ederken izleyiciler de bu yemeğin tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, 'Fırında islim kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizden, İslim Kebabı tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
İSLİM KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ
- 4 adet uzun boylu patlıcan
- 400 gram az yağlı kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 3 dilim kuru ekmek içi
- 3 diş sarımsak
- 1 adet yumurta
- 3 adet küçük domates
- Tuz, karabiber, pul biber, kekik
- 1 çorba kaşığı salça
Kızartmak için;
İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?
- Köfteyi hazırlamak için; kıyma üzerine iyice ufalanmış ekmek, yumurta, tuz, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, sarımsak ve baharatlar derin bir yoğurma kabına alınır. Dilerseniz bu aşamada bir yumurta ilave edebilirsiniz.
- Bu malzemeleri iyice yoğurun ve homojen bir kıvam elde edin.
- Dolaba koyup ortalama yarım saat kadar bekletin.
- Patlıcanları alacalı soyun ve uzun şekilde kesin.
- Sıvıyağ içerisinde kızartıp kenara alın. A
- rdından köfteleride çok pişmeyecek şekilde kızartın.
- Patlıcanlardan iki adet alıp, artı işareti (+) gibi üst üste yerleştirin. Ortasına köfteyi yerleştirip, en üste domates dilimi koyarak sabitleyin.
- Son olarak tereyağında salçayı ezip, içerisine 1 su bardağı kadar suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra hazırladığınız patlıcanların üzerinde gezdirin.
- Afiyet olsun.