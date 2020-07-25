MasterChef kaymaklı künefe tarifi ve malzemeleri! Evde nefis ve kaymaklı künefe nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar kaymaklı künefe hazırlayacak. Yarışmacılar kendilerinden istenen tatlıyı en güzel şekilde hazırlamaya çalışırken izleyiciler de internette kaymaklı künefe tarifini araştırıyor olacak. Kaymaklı künefe malzemeleri nelerdir? Kaymaklı künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi…
Malzemeler
- 1 kg çiğ tel kadayıf
- 300 gr sadeyağ
- 150 gr ince çekilmiş Antep fıstığı
- 750 gr kaymak
Şerbeti için
- 1 kg toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı limon suyu
KAYMAKLI KÜNEFE NASIL YAPILIR?
- Tatlının şerbeti için şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Şurup kıvamına geldiğinde limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
- Tencereyi ocaktan alın. Künefe sahanlarının içine tel kadayıfın yarısını paylaştırın. Üzerlerine eritilmiş sadeyağın yarısını gezdirin.
- Üzerlerine kaymak ve Antep fıstığını serpin. Kalan kadayıfı ve sadeyağı başka bir kapta karıştırıp kaymak ve Antep fıstığının üzerine ekleyin.
- Sahanları ocak üzerine alıp sık sık çevirerek kadayıfı kızartın. Kadayıfları aynı sahan içinde alt üst ederek diğer taraflarını da kızartın.
- Sıcak kadayıfların üzerine sıcak şerbeti ekleyin. 5 dakika bekletip servis yapın.