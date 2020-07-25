MasterChef kaymaklı künefe tarifi ve malzemeleri! Evde nefis ve kaymaklı künefe nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar kaymaklı künefe hazırlayacak. Yarışmacılar kendilerinden istenen tatlıyı en güzel şekilde hazırlamaya çalışırken izleyiciler de internette kaymaklı künefe tarifini araştırıyor olacak. Kaymaklı künefe malzemeleri nelerdir? Kaymaklı künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi…

Malzemeler

1 kg çiğ tel kadayıf

300 gr sadeyağ

150 gr ince çekilmiş Antep fıstığı

750 gr kaymak

Şerbeti için

1 kg toz şeker

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

KAYMAKLI KÜNEFE NASIL YAPILIR?