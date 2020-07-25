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MasterChef ve malzemeleri! Evde nefis ve kaymaklı künefe nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümleri ekrana gelmeye devam ederken yarışmacıların hünerlerini sergilemek üzere hazırladıkları yemeklerin tarifleri araştırılıyor. Bu akşam üçlü düelloda yarışmacıların kaymaklı künefe hazırlaması isteniyor. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Hatay yöresine özgü şerbetli tatlı künefe nasıl yapılır? İşte evde künefe yapılışı…

Giriş Tarihi: 25.7.2020 18:36 Son Güncelleme: 25.7.2020 18:37 ABONE OL
MasterChef kaymaklı künefe tarifi ve malzemeleri! Evde nefis ve kaymaklı künefe nasıl yapılır, tarifi nedir?

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar kaymaklı künefe hazırlayacak. Yarışmacılar kendilerinden istenen tatlıyı en güzel şekilde hazırlamaya çalışırken izleyiciler de internette kaymaklı künefe tarifini araştırıyor olacak. Kaymaklı künefe malzemeleri nelerdir? Kaymaklı künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi…

Malzemeler

  • 1 kg çiğ tel kadayıf
  • 300 gr sadeyağ
  • 150 gr ince çekilmiş Antep fıstığı
  • 750 gr kaymak

Şerbeti için

  • 1 kg toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

KAYMAKLI KÜNEFE NASIL YAPILIR?

  1. Tatlının şerbeti için şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Şurup kıvamına geldiğinde limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
  2. Tencereyi ocaktan alın. Künefe sahanlarının içine tel kadayıfın yarısını paylaştırın. Üzerlerine eritilmiş sadeyağın yarısını gezdirin.
  3. Üzerlerine kaymak ve Antep fıstığını serpin. Kalan kadayıfı ve sadeyağı başka bir kapta karıştırıp kaymak ve Antep fıstığının üzerine ekleyin.
  4. Sahanları ocak üzerine alıp sık sık çevirerek kadayıfı kızartın. Kadayıfları aynı sahan içinde alt üst ederek diğer taraflarını da kızartın.
  5. Sıcak kadayıfların üzerine sıcak şerbeti ekleyin. 5 dakika bekletip servis yapın.

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MasterChef kaymaklı künefe tarifi ve malzemeleri! Evde nefis ve kaymaklı künefe nasıl yapılır, tarifi nedir?
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