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Türkiye son bölümde şoku! MasterChef , yarışmacının hazırladığı yemeği tencereye geri döktü!

Türkiye 2020'de, şoku yaşandı. Programın 24 Temmuz 2020 Cuma günü ekranlara gelen sekizinci bölümünde, üçlü düello sırasında isimli yarışmacı, yaptığı hata yüzünden diskalifiye edildi. Yarışmacılar, kendilerinden istenen yemeği hazırlayıp tadıma sundu. Bu esnada , Mohammad Ayad'ın yanına gelerek, yarışmacının MasterChef'in efsane olmuş kritlerinden birine uymadığını söyledi ve hazırladığı yemeği tencereye geri döktü! Peki, MasterChef Türkiye'de Mohammad Ayad neden elendi, diskalifiye oldu? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 19:15 Son Güncelleme: 25.7.2020 19:16 ABONE OL
MasterChef Türkiye son bölümde diskalifiye şoku! MasterChef Mehmet Şef, yarışmacının hazırladığı yemeği tencereye geri döktü!

MasterChef Türkiye 2020'de heyecan, üçlü düellolar ile sürüyor. Programın 24 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan sekizinci bölümünde, diskalifiye şoku yaşandı. Sekizinci bölümde, Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammad Ayad üçlü düelloda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, kendilerinden istenen Fransız soğan çorbasını yapmak için çaba sarf etti. Süre bittiğinde ise kelimenin tam anlamı ile bir şok yaşandı.

MEHMET ŞEF, YARIŞMACININ HAZIRLADIĞI YEMEĞİ TENCEREYE GERİ DÖKTÜ

Mehmet Şef, Mohammad Ayad isimli yarışmacının yanına gelerek hazırladığı yemeği tencereye geri döktü. Mehmet Şef, bunun nedeni ise MasterChef'in efsane olmuş kritlerinden birisinin ihlal edildiğini söyleyerek gerekçelendirdi. Peki, Mohammad Ayad, MasterChef Türkiye'de neden diskalifiye oldu?

İşte, merak edilenler...

Mehmet şef, görüntülerin dört kez incelendiğini belirtti ve yaptığı hatayı açıkladı. Mohammad Ayad, tadım kaşığıyla iki kez tadım yaptığı için yaptığı yemeğin tadına bile bakılmadı ve direkt elenen isim oldu. Mehmet Şef "MasterChef'in efsane olmuş kriterlerinden biri tadım kaşığı." diyerek Mohammad Ayad'ın bu yüzden direkt elendiğini belirtti.

MOHAMMAD AYAD KİMDİR?

Mohammad Ayad, 24 yaşında ve yarışmaya Irak'ın Kerkük şehrinden katılıyordu. Modellik ve oyunculuk yapan Mohammad Ayad, MasterChef'te geçen sezon da şansını denemiş ve ilk turda elenmişti.

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MasterChef Türkiye son bölümde diskalifiye şoku! MasterChef Mehmet Şef, yarışmacının hazırladığı yemeği tencereye geri döktü!
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