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'ten : çılgına döndü! MasterChef Türkiye'ye diskalifiye şoku damgasını vurdu!

yeni sezondan haberleri gelmeye devam ediyor. Ekranların en sevilen yemek yarışması programı son bölüm ile ekranlara damga vurdu. Üçlü düellolar başladı ve yarışmada kalabilmek için yarışmacılar emeklerini sarf ederken Ayyüce Kamid, Halit Karaman ve düelloya çıktılar. Ancak Mohammed Ayad isimli yarışmacının yaptıkları nedeniyle çılgına dönen kendisini affetmedi. İşte MasterChef'ten son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 14:56 ABONE OL
MasterChef'ten son dakika: Mehmet Şef çılgına döndü! MasterChef Türkiye'ye diskalifiye şoku damgasını vurdu!

Ekranların sevilen yemek yarışması programına diskalifiye şoku damgasını vurdu. Üçlü düellolarda isimli yarışmacı, 'in sözleri ile şoke oldu. Yaptığı hatayı fark etmeyen yarışmacı tadım kaşığını ağzına sokup tekrar tencereye koyunca olanlar oldu ve Mehmet Şef çılgına döndü. İşte gelişmeleri...

MASTERCHEF'TE DİSKALİFİYE!

Mohammed Ayad isimli yarışmacının yaptığı hata yarışmadan elenmesine neden olurken Mehmet Şef çılgına döndü. Tabaktaki yemeği tencereye döken Mehmet Şef, çok sert eleştirilerde bulunurken ekran karşısındakiler de şoka uğradı.

İşte MasterChef'ten son dakika gelişmeleri...

MasterChef'ten son dakika: Mehmet Şef çılgına döndü! MasterChef Türkiye'ye diskalifiye şoku damgasını vurdu!

Türkiye 2020 yarışması 24 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef üçlü düellolarda Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve ile mücadele etti. Bu düelloda yarışmacılardan Fransız soğan çorbası istendi. 40 dakikalık süre sonunda ise şefler tadıma geçecekleri sırada yarışmacı Mohammed Ayad'ın yaptığı kritik hata ortaya çıktı.

MasterChef'ten son dakika: Mehmet Şef çılgına döndü! MasterChef Türkiye'ye diskalifiye şoku damgasını vurdu!

Düellolarda yarışan Mohammed, yemeği bitirdiği anda şeflerin tadım yapmasını bekliyordu. 'in yanına gelmesinin ardından Mohammed adeta şoka uğradı. Yaptığı hatayı farketmeyen Mohammed'in tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi.

TABAKTAKİ YEMEĞİ TENCEREYE DÖKTÜ!

Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının yanında gelerek önce tabaktaki yemeği tencereye geri döktü.

MasterChef'ten son dakika: Mehmet Şef çılgına döndü! MasterChef Türkiye'ye diskalifiye şoku damgasını vurdu!

"TADIM YAPMIYORUZ GİDEBİLİRSİN"

Ardından ise ,"Tadım yapamıyoruz. 4 sefer görüntülere baktık. Tadım kaşığıyla çift tadım yaptın. Buradan gidebilirsin" diyerek 'ı, Türkiye'den diskalifiye etti.

KAYNAK: MYNET

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MasterChef'ten son dakika: Mehmet Şef çılgına döndü! MasterChef Türkiye'ye diskalifiye şoku damgasını vurdu!
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