MasterChef'ten son dakika: Mehmet Şef çılgına döndü! MasterChef Türkiye'ye diskalifiye şoku damgasını vurdu!

Ekranların sevilen yemek yarışması programına diskalifiye şoku damgasını vurdu. Üçlü düellolarda Mohammed Ayad isimli yarışmacı, Mehmet Şef'in sözleri ile şoke oldu. Yaptığı hatayı fark etmeyen yarışmacı tadım kaşığını ağzına sokup tekrar tencereye koyunca olanlar oldu ve Mehmet Şef çılgına döndü. İşte son dakika gelişmeleri...

MASTERCHEF'TE DİSKALİFİYE!

Mohammed Ayad isimli yarışmacının yaptığı hata yarışmadan elenmesine neden olurken Mehmet Şef çılgına döndü. Tabaktaki yemeği tencereye döken Mehmet Şef, çok sert eleştirilerde bulunurken ekran karşısındakiler de şoka uğradı.

İşte MasterChef'ten son dakika gelişmeleri...