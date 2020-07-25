SON DAKİKA | Survivor Aycan'ın Nisa ile ilgili açıklamaları sosyal medyayı salladı! Aycan Yanaç: "Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz..."

Yarışmadayken Aycan Yanaç'ın iletişim ödülünde arkadaşı ile şifreli konuştuğu iddia edilmiş, bu konu o döneme damgasını vurmuştu. Survivor Aycan konu ile ilgili son dakika açıklamaları yaptı ve bu iddiaların doğru olduğunu açıkladı. O dönemde sevgilisinden ayrıldıklarını açıklayan Aycan, yakın arkadaşı Asena'nın yaptığının da doğru olduğunu söyledi. Öte yandan Survivor Sercan ile Survivor Nisa arasındaki olaya dair detayları anlattı ve konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Aycan Yanaç, Ertem Şener'in programına konuk oldu ve samimi açıklamalar yaptı. Hem kendisine hem de yarışmada olan olaylara dair yaptığı açıklamalar ile de gündeme oturdu.
İşte Survivor Aycan'ın son dakika açıklamaları...
Aycan Yanaç Ertem Şener'in yayınına konuk oldu. Sorgu Odası'na konuk olan Survivor Aycan samimi açıklamalar yaptı.
Aycan açıklamasında "Survivor'dayken sevgilim vardı ama sonra herkes öğrendi iletişimden dolayı olmadı. Aldatma konusu yalan. Sadece ayrıldık. Nedenini de açıklamayayım... Bekleyememiş, sabırsızlık mı desek kıskanç mı desek... Birisi onun aklına girmiş... Ben hala anlamadım. Elendikten sonra da bir kere telefonlu konuşmadım reddettim. Survivor'da kafamda bitirdim; aradı ama açmadım..." dedi.
Aycan açıklamasında ayrılık haberinden etkilendiğini de itiraf etti. Aycan sevgilisiyle ayrılığının finale gitmesini engellediğini söyledi. Aycan yakın arkadaşı Asena'nın yaptığının da doğru olduğunu söyledi.
BARIŞ VE NİSA AÇIKLAMASI
Aycan Barış'ın ve Nisa'nın fanlarından linç yediğini söyledi. Ailesine çirkin sözler söylenmesinin üzerine sinirlendiğini söyleyen Aycan 'orada durun' açıklama yaptı. Barış ile arasında bir ilişki olmadığını söyleyen Aycan "Ben Barış'tan daha iyiyim" dedi.
BOMBA NİSA-SERCAN AÇIKLAMASI
Aycan Nisa ile ilgili ise "Ben Nisa'yı kıskanmıyorum o da beni kıskanmıyordur. Nisa'yı yükseltmek için beni eziyorlar. Ben Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar Sercan'ı sapık gibi bir hale getiriyorlar. Ben mesela utanırım. Ben eğer çocukluk yapsam Nisa'yı ezerim" dedi.
Aycan Sercan ile bu konuda dertleştiğini söyleyerek "Sercan Nisa'ya aşık değil yok sıfır" açıklamasında da bulundu.
KAYNAK: MYNET