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filmi nerede çekildi? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği filmi bu akşam Kanal Dekranlarında yayınlanıyor. Film sevelerler şimdiden oyuncu kadrosunu ve filmin konusunu araştırmaya başlarken absürt komedi niteliğindeki yapım vizyondaki süresinin ardından televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde de büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda film yayınlandığı vizyondaki sürecinde de oldukça yüksek hasılat yaptığı biliniyor. Peki Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler? İşte Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncu kadrosu!

Giriş Tarihi: 26.7.2020 17:37 Son Güncelleme: 26.7.2020 17:40 ABONE OL
Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Fantastik bilim kurgu türündeki Bana Masal Anlatma filmi bu akşam televizyon ekranlarına taşınıyor. Hafta içi Salı gününü evde geçirmek isteyenler için filmin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği 2015 yapımı filmin başrolünde ünlü oyuncular yer alıyor. Peki Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? İşte detaylar...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!" Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman),doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. "Bana Masal Anlatma" sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİMLER?

Burak Aksak'ın senaryosuna ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini yine televizyon ekranlarından aşinası olduğumuz Hande Doğandemir ve Fatih Artman paylaşıyor.

OYUNCU KADROSU

Fatih Artman

Hande Doğandemir

Devrim Yakut

Tarık Ünlüoğlu

Cengiz Bozkurt

Erdal Tosun

Berat Yenilmez

Sadi Celil Cengiz

Cihan Ercan

Burcu Biricik

Ercan Yazgan

Ani İpekkaya

Konuk Oyuncular

Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun isimleri yer alıyor.

Filmin yapımcılığını BKM üstleniyor.

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, İstanbul'un henüz el değmemiş eski havasını yaşayan bir semti Suriçi'nde çekildi.

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Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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