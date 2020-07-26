Televizyonda bu akşam yayınlanacak olan Çember filmi için geri sayım başladı. Vizyonda kaldığı sürede beğeniyle izlenen filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon, macera ve fantastik türündeki filmlere ilgi duyanlar için bu akşam ekrana gelecek olan Çember filmi konusu ne? Çember filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇEMBER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser'in önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır. Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem... Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe... Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan.

ÇEMBER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çember filmi oyuncuları arasında Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Anıl Altan yer alıyor.

Başkomiser Barış - Barış Bağcı

Şinasi Bülbül - Sermet Yeşil

Komiser Yardımcısı Ayşe - Pelin Akil Altan

Anıl Altan -Komiser Yardımcısı Volkan