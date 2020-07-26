Bu akşam ekrana gelecek olan Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören yapımda dört sıra dışı arkadaşın başından geçen olaylar anlatılıyor. 2017 yapımı film daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için ekrana gelecek. Peki Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu ne? Jumanji: Vahşi Orman filmi oyuncuları kim?

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU NE?

Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört arkadaş kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatların macerasını yaşamak zorundadırlar.

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Jake Kasdan

Türü : Fantastik, Aksiyon

Oyuncular : Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart