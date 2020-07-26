Köyden İndim Şehire nerede çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?Köyden İndim Şehire ne zaman çekildi?

Yeşilçam döneminin unutulmaz filmlerinden bir tanesi olan Köyden İndim Şehire, oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Dönemin popüler isimlerinin hemen hepsini kadrosunda barındıran Köyden İndim Şehire, televizyon ekranında yayınlandığı tarihlerde ilgiyle takip ediliyor. Peki Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte detaylar...
Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya…) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.
Kemal Sunal – Saffet
Zeki Alasya – Himmet
Metin Akpınar – Hayret
Halit Akçatepe – Gayret
Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Perran Kutman – Gülsüm
Meral Zeren – Emine
Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi'nin Eşi
Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi
Oya Alasya – Himmet'in Eşi.
1974 yılında yayınlanan Köyden İndim Şehire filmi Ankara'da çekildi.