Beyazperdenin ardından bu akşam yayınlanacak olan Labirent Son İsyan filmi için geri sayım başladı. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle bir baş yapıt olan filmin konusu ve oyuncuları gibi bilgiler merak ediliyor. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki filmlere ilgisi olanların kaçırmayacağı bir yapım olan Labirent Son İsyan filmi konusu ne? Labirent Son İsyan filmi oyuncuları kim?

LABİRENT SON İSYAN FİLMİ KONUSU NE?

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.

LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dylan O'Brien – Thomas

Kaya Scodelario – Teresa

Thomas Brodie-Sangster – Newt

Dexter Darden – Frypan

Nathalie Emmanuel – Harriet

Giancarlo Esposito – Jorge

Aidan Gillen – Janson

Walton Goggins – Lawrence

Ki Hong Lee – Minho

Jacob Lofland – Aris

Barry Pepper – Vince

Will Poulter – Gally

Rosa Salazar – Brenda

Patricia Clarkson – Ava Paige