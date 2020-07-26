MasterChef Poşe Yumurta Tarifi ve Malzemeleri nedir? Poşe yumurta nasıl yapılır? İşte tarifi ve yapılışı

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan kendilerinden istenen künefeyi yapamaması üzerine Poşe Yumurta yapılması istendi. Yarışmacılar, yemeği yapmak için çaba sarf ederken izleyiciler de bu yemeğin tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinmeye başladı. Bu doğrultuda, 'Poşe Yumurta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizden, Poşe Yumurta tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

POŞE YUMURTA TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet taze yumurta

Su

Sirke (isteğe bağlı)

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?