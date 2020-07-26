Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Aycan'dan Nisa ile ilgili çok konuşulacak son dakika sözleri: Aycan Yanaç: "Nisa'yı ezerim..."

'dan Nisa ile ilgili çok konuşulacak sözleri: : "Nisa'yı ezerim..."

Survivor bitmesine rağmen yarışmacılar hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Bir programa konuk olan , Survivor'da yaşadığı anlara dair bilinmeyenleri anlatırken özellikle Nisa ve Sercan olayına ilişkin yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. "En iyi ben biliyorum. Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz." açıklamasının ardından Yanaç'ın açıklamaları merak edilmeye başlandı. İşte Survivor Aycan'dan son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 26.7.2020 07:10 Son Güncelleme: 26.7.2020 07:11 ABONE OL
Survivor Aycan'ın son dakika açıklamaları gündeme oturdu! Aycan Yanaç: Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz...

Yarışmadayken 'ın iletişim ödülünde arkadaşı ile şifreli konuştuğu iddia edilmiş, bu konu o döneme damgasını vurmuştu. konu ile ilgili açıklamaları yaptı ve bu iddiaların doğru olduğunu açıkladı. O dönemde sevgilisinden ayrıldıklarını açıklayan Aycan, yakın arkadaşı Asena'nın yaptığının da doğru olduğunu söyledi. Öte yandan ile arasındaki olaya dair detayları anlattı ve konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

SURVİVOR AYCAN'DAN GÜNDEME OTURACAK AÇIKLAMALAR!

Aycan Yanaç, Ertem Şener'in programına konuk oldu ve samimi açıklamalar yaptı. Hem kendisine hem de yarışmada olan olaylara dair yaptığı açıklamalar ile de gündeme oturdu.

İşte Survivor Aycan'ın son dakika açıklamaları...

Survivor Aycan'ın son dakika açıklamaları gündeme oturdu! Aycan Yanaç: Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz...

Aycan Yanaç Ertem Şener'in yayınına konuk oldu. Sorgu Odası'na konuk olan Survivor Aycan samimi açıklamalar yaptı.

Aycan açıklamasında "Survivor'dayken sevgilim vardı ama sonra herkes öğrendi iletişimden dolayı olmadı. Aldatma konusu yalan. Sadece ayrıldık. Nedenini de açıklamayayım... Bekleyememiş, sabırsızlık mı desek kıskanç mı desek... Birisi onun aklına girmiş... Ben hala anlamadım. Elendikten sonra da bir kere telefonlu konuşmadım reddettim. Survivor'da kafamda bitirdim; aradı ama açmadım..." dedi.

Aycan açıklamasında ayrılık haberinden etkilendiğini de itiraf etti. Aycan sevgilisiyle ayrılığının finale gitmesini engellediğini söyledi. Aycan yakın arkadaşı Asena'nın yaptığının da doğru olduğunu söyledi.

Survivor Aycan'ın son dakika açıklamaları gündeme oturdu! Aycan Yanaç: Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz...

BARIŞ VE NİSA AÇIKLAMASI

Aycan Barış'ın ve Nisa'nın fanlarından linç yediğini söyledi. Ailesine çirkin sözler söylenmesinin üzerine sinirlendiğini söyleyen Aycan 'orada durun' açıklama yaptı. Barış ile arasında bir ilişki olmadığını söyleyen Aycan "Ben Barış'tan daha iyiyim" dedi.

Survivor Aycan'ın son dakika açıklamaları gündeme oturdu! Aycan Yanaç: Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz...

BOMBA NİSA-SERCAN AÇIKLAMASI

Aycan Nisa ile ilgili ise "Ben Nisa'yı kıskanmıyorum o da beni kıskanmıyordur. Nisa'yı yükseltmek için beni eziyorlar. Ben Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar Sercan'ı sapık gibi bir hale getiriyorlar. Ben mesela utanırım. Ben eğer çocukluk yapsam Nisa'yı ezerim" dedi.

Aycan Sercan ile bu konuda dertleştiğini söyleyerek "Sercan Nisa'ya aşık değil yok sıfır" açıklamasında da bulundu.

KAYNAK: MYNET

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Aycan'dan Nisa ile ilgili çok konuşulacak son dakika sözleri: Aycan Yanaç: "Nisa'yı ezerim..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA