Uraz Kaygılaroğlu'nun birlikte görüntülendiği Cemre Ebüzziya kimdir, kaç yaşında? Cemre Ebüzziya ne iş yapıyor?

Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya ile görüntülenmesinin ardından ikili magazinin gündemindeki yerini aldı. İstanbul'un köklü ailesinden gelen Cemre Ebüzziya; ilk sinema oyunculuğunu Bulantı filmi ile gerçekleştirirken oyunculuk performansı ile adından söz ettirmişti. Aynı zamanda televizyon ekranlarında bir dönem beğeniyle izlenen dizi Muhteşem Yüzyıl'da da Helena karakteri ile boy gösterdi. Peki, Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Cemre Ebüzziya kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…
Uraz Kaygılaroğlu Melis İşiten ile evliliklerinin sona ermesinin ardından Aslı Enver ile aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak ünlü oyuncunun yeni aşkı Cemre Ebüzziya tatilde objektiflere yansıyan görüntüleri ile belgelendi. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi hakkında detaylar ise oldukça merak ediliyor….
İstanbul'un köklü ailelelerinden Ebüzziya ailesine mensup olan Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne ve babası kendisi doğmadan boşanan Cemre Ebüzziya, Nilgül Utku'nun kızı, Menderes Utku ve Alev Ebüzziya'nın yeğeni, Ümit Utku'nun torunu.
Konservatuvar eğitimini ABD'de aldı. Ekran macerası Muhteşem Yüzyıl'daki Helena karakteriyle başladı. 'Ben Onu Çok Sevdim' ve 'Galip Derviş' dizilerinde kısa süreyle oynadı. İlk uzun metrajlı filmi 'Bulantı' ardından 'Kasap Havası'nda da rol aldı.