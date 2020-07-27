Cici Babam filmi nerede çekildi? Cici Babam konusu ne, oyuncuları kimlerdir?

Bu akşam televizyon ekranlarındaki yerini alacak olan Cici Babam konusu, oyuncuları ile izleyicilerinin araştırma konusu haline geliyor. BKM yapımı film izleyiciye ilk dakikadan son ana kadar kahkaha vadederken; Ayhan Sicimoğlu'nun program çekimiyle başlayan film, Sicimoğlu'nun çiğköfteden beklentisi ve Onur Buldu'nun gazabına uğramasıyla komedi dozunu oldukça arttırıyor. Cici Babam konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Cici Babam filmi nerede çekildi? İşte tüm detaylar...

CİCİ BABAM KONUSU

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ege Bölgesi'nden görüntüler içeren Cici Babam filminin büyük bölümü başta Köyceğiz olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Meltem Bozoflu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Cici Babam"ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.