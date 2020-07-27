Gençliğim Eyvah 7.bölüm bu akşam ATV’de! Gençliğim Eyvah dizisi son bölümde neler oldu?

Gençliğim Eyvah yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın yeni bölümleri ve son bölümde yaşananları damga vuruyor. Ekrana gelen son bölümde Zekeriya ve Arif, dükkanlarına dönmenin peşindeydi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise beklenmedik gelişmeler olacak. Peki Gençliğim Eyvah 7.bölümde neler oluyor? Gençliğim Eyvah dizisi son bölümde neler oldu?

Gençliğim Eyvah 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zekeriya ve Arif, dükkanlarına dönmenin peşinde…

Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır. Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola'nın gözleri önünde rencide edilmiştir. Belki de en iyisi artık vazgeçmektir. Ama hiç tahmin etmediği bir şekilde kendini Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır. Bu dayanışma, kırgınlıkların son bulmasını mı sağlayacak, yoksa her şeyi daha büyük bir çıkmaza mı sürükleyecektir?