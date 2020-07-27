Bu gece ekrana gelecek olan Gizli Görev filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Güney Kore yapımı aksiyon türündeki film ilk kez 2013 yılında vizyona girmişti. Vizyona girdiği dönem ilgiyle izlenen yapımın konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. Peki Gizli Görev filmi konusu ne? Gizli Görev filmi oyuncuları kim?
Won Ryu-Hwan Kuzey Kore Özel Kuvvetleri'nde eğitim almıştır. Beş dil konuşabilir ve aynı zamanda ölümcül bir ölüm makinesi olabilir. İki yıl önce casus olarak Güney Kore'ye gitmesi için emir almıştır. Güney Kore'nin bir kasabasında aptal biri rolünü gerçekleştirir. Kasaba halkını gözlemler ve görevi için sabırla bekler. Kasabanın aptalı rolünü oynamasından 2 yıl sonra bir gün, elit casuslar sıradan öğrenci kılığındaki Hae-Rang ve rock yıldızı kılığındaki Jae-Jin Ryu-Hwan'nın bulunduğu kasabaya gönderilir. Ryu-Hwan diğer iki casusun yerleşmesine ve Güney'de işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmesine yardımcı olur. Bu sırada Kuzey'de aniden iktidar değişikliği olur ve üç casusa da acil bir görev verilir: intihar etmeleri.
Park Hye-sook
Kim Soo-hyun
Ko Chang-seok
Lee Hyun-woo
Park Ki-woong
Orijinal İsmi: Secretly, Greatly
Tür: Aksiyon , Dram , Komedi
Yönetmen: Chul-soo Jang
Senarist: Chul-soo Jang , Hong-gi YunYapımı: 2013 - Güney Kore