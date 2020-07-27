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filmi konusu nedir? Kızkaçıran filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için heyecan dorukta. 2016 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Korhan Uğur oturuyor. Komedi türünde olan filmde Ahmet ve eski aşkı Gül'ün hikayesi anlatılıyor. nedir? Kızkaçıran filmi oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 27.7.2020 14:41 ABONE OL
Kızkaçıran filmi konusu nedir? Kızkaçıran filmi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Kızkaçıran filmi için heyecan dorukta. Ahmet yıllardır sevdiği eski aşkı Gül'ün başka biriyle evlenmesine katlanamaz ve Gül'ü düğün arabasıyla kaçırır, yollara düşer. Ama unuttuğu bir şey vardır, gelinin yanında müstakbel damadı da kaçırmıştır. Komedi türünde olan Kızkaçıran filmi konusu nedir? Kızkaçıran filmi oyuncuları kimler?

KIZKAÇIRAN FİLMİ KONUSU

Ahmet yıllardır sevdiği eski aşkı Gül'ün başka biriyle evlenmesine katlanamaz ve Gül'ü düğün arabasıyla kaçırır, yollara düşer. Ama unuttuğu bir şey vardır, gelinin yanında müstakbel damadı da kaçırmıştır. Gelinin ve damadın ailesi Ahmet'in peşine düşmüşken Ahmet de kızı dedesinin köyüne götürmeye karar verir ve başlarına yol boyunca tuhaf olaylar gelir.

KIZKAÇIRAN FİLMİ OYUNCULARI

  • Orijinal adı : Kızkaçıran
  • Yönetmen : Korhan Uğur
  • Yapım Yılı : 2016 – Türkiye
  • Türü : Komedi
  • Oyuncular : Atıf Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Aydan Burhan, Yüksel Ünal, Barış Kıralioğlu

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Kızkaçıran filmi konusu nedir? Kızkaçıran filmi oyuncuları kimler?
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