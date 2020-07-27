Masterchef Emir Elidemir kimdir, elemeyi geçti mi, kaç yaşında? Mehmet Şef'ten Masterchef Emir'e veryansın!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmada yapılan yemekler, jürilerin yorumları ve yarışmacı kadrosu merak konusu olmaya devam ederken, seçmelere katılan Emir Elidemir bir üst tura geçmeyi başaran isimler arasında yerini aldı. Durum böyle olunca izleyiciler, Masterchef Emir Elidemir kimdir, elemeyi geçti mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar…
EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.
Ayrıca Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamlamıştır.
Emir Elidemir son olarak New York'ta çalışmıştır.