Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Ortadirek Şaban filmi için heyecan dorukta. Komedi türünde olan film sevdiği kadının kalbini kazanmak için güçlü rakibi ile zorlu bir mücadeleye girişen genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Peki; Ortadirek Şaban filmi konusu nedir? Ortadirek Şaban filmi oyuncuları kimler?

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Sevdiği kadının kalbini kazanmak için güçlü rakibi ile zorlu bir mücadeleye girişen genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Şaban, sakin ve sıradan bir hayat süren genç bir adamdır. Kıt kanaat geçinen Şaban, gönlünü aynı mahallede yaşayan Bahar'a kaptırır. Ancak Bahar'ın kalbini kazanabilmek için öncelikle rakibini geride bırakması gerekmektedir. Güçlü rakibi Erkan, birçok spor dalında üstün yetenekleri bulunan başarılı bir sporcudur. İki adamın Bahar uğruna giriştikleri zorlu mücadeleye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı ve adamlarının da katılması işlerin karışmasına neden olur. Şaban, her türlü zorluğun üstesinden gelip, rakibini ardında bırakarak Bahar'ın kalbini çalmayı başarabilecek midir?

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI