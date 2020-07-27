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GELİŞMESİ | yarışmacısı 'in ile ilgili anlattıkları herkesi şoke etti! "Şaka mı bu adam..."

Yeni sezonda ekranlarda olan yarışması ve yarışmacıları hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Üçlü eleme türünde yarışan yarışmacılardan 'in hakkında anlattıkları herkesi şaşırttı. Yaptığı Ali Nazik kebabının Somer Şef'e getirdiği ödülle ilgili Kayhan Özekin'in anlattıkları dikkatlerden kaçmazken Somer Şef'in "Şaka mı bu adam" tepkisi oldukça konuşuldu. İşte MasterChef'ten son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 07:04 Son Güncelleme: 27.7.2020 07:04 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin'in Somer Şef ile ilgili anlattıkları herkesi şoke etti! Şaka mı bu adam...

yarışmacısı 'in ile ilgili anlattıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. Ali Nazik Kebabı'nın Somer Şef'in Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan yarışmacının anlattıklarının ardından Somer Sivrioğlu'nun "Şaka mı bu adam" tepkisi çok konuşulurken öte yandan Kayhan Özekin final turuna çıkmaya hak kazandı. İşte gelişmeleri...

MASTERCHEF YARIŞMACISI KAYHAN ÖZEKİN'İN ANLATTIKLARI ŞOKE ETTİ!

MasterChef'te yarışan ve final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacı Kayhan Özekin anlattıkları ile gündeme oturdu. Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin'in anlattıklarının ardından Somer Şef ise "Gerçekten hepsi doğru" ifadesini kullandı.

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin'in Somer Şef ile ilgili anlattıkları herkesi şoke etti! Şaka mı bu adam...

AVUSTRALYA'DA EN İYİ YEMEK SEÇİLDİ"

Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan , "2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor. Kendisi 'Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?' diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz. Aynı yıl ise Avustralya'da en iyi yemek seçiliyor. Siz ustanızı arıyorsunuz birinci olduğunuzu söylüyorsunuz. Ustanız da 'İçinde patlıcan var, et var, sarımsak var, tereyağı var. Bu birinci olmayacak da hangisi olacak?' diyor" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN HEPSİ DOĞRU"

Yarışmacının bildiği detaylar jüriyi şaşırttı. Somer Sivrioğlu "Gerçekten hepsi doğru. Şaka mı bu adam?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin'in Somer Şef ile ilgili anlattıkları herkesi şoke etti! Şaka mı bu adam...

KAYHAN ÖZEKİN FİNAL TURUNA ÇIKTI

Üç yarışmacının yaptığı kebapları tadan şefler, bu defa oy çokluğuyla karar verdi. 3 şeften ikisinin oyunu alan final turuna çıkmayı başardı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin'in Somer Şef ile ilgili anlattıkları herkesi şoke etti! Şaka mı bu adam...

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASICI KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

, 33 yaşında. Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu. Kayhan Özekin, evli ve beş yaşında bir kızı var. Kayhan Özekin, daha önce Yemekteyiz ve Ben Bilmem Elim Bilir yarışmalarında da yer almıştı.

Türkiye'de olma sebebini sıkı bir José Mourinho hayranı olan ve buna bağlı olarak futboldan verdiği örnekle açıklayan Kayhan Özekin, başaracağına olan kendine olan inancı olmasını gösterdi.

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SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin'in Somer Şef ile ilgili anlattıkları herkesi şoke etti! "Şaka mı bu adam..."
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