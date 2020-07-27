SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin'in Somer Şef ile ilgili anlattıkları herkesi şoke etti! "Şaka mı bu adam..."

MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin'in Somer Şef ile ilgili anlattıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. Ali Nazik Kebabı'nın Somer Şef'in Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan yarışmacının anlattıklarının ardından Somer Sivrioğlu'nun "Şaka mı bu adam" tepkisi çok konuşulurken öte yandan Kayhan Özekin final turuna çıkmaya hak kazandı. İşte son dakika gelişmeleri...
MasterChef'te yarışan ve final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacı Kayhan Özekin anlattıkları ile gündeme oturdu. Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin'in anlattıklarının ardından Somer Şef ise "Gerçekten hepsi doğru" ifadesini kullandı.
İşte son dakika gelişmeleri...
AVUSTRALYA'DA EN İYİ YEMEK SEÇİLDİ"
Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin, "2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor. Kendisi 'Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?' diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz. Aynı yıl ise Avustralya'da en iyi yemek seçiliyor. Siz ustanızı arıyorsunuz birinci olduğunuzu söylüyorsunuz. Ustanız da 'İçinde patlıcan var, et var, sarımsak var, tereyağı var. Bu birinci olmayacak da hangisi olacak?' diyor" ifadelerini kullandı.
"GERÇEKTEN HEPSİ DOĞRU"
Yarışmacının bildiği detaylar jüriyi şaşırttı. Somer Sivrioğlu "Gerçekten hepsi doğru. Şaka mı bu adam?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
KAYHAN ÖZEKİN FİNAL TURUNA ÇIKTI
Üç yarışmacının yaptığı kebapları tadan şefler, bu defa oy çokluğuyla karar verdi. 3 şeften ikisinin oyunu alan Kayhan Özekin final turuna çıkmayı başardı.
MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASICI KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?
Kayhan Özekin, 33 yaşında. Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu. Kayhan Özekin, evli ve beş yaşında bir kızı var. Kayhan Özekin, daha önce Yemekteyiz ve Ben Bilmem Elim Bilir yarışmalarında da yer almıştı.
MasterChef Türkiye'de olma sebebini sıkı bir José Mourinho hayranı olan ve buna bağlı olarak futboldan verdiği örnekle açıklayan Kayhan Özekin, başaracağına olan kendine olan inancı olmasını gösterdi.