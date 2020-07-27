SON DAKİKA | Survivor Aycan flaş açıklamalarına devam ediyor! "Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?"

Milli futbolcu Aycan Yanaç, katıldığı bir programda "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan'ı çağıracağımı zannetmiyorum" yorumunu yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör hakkında açıklamalarda bulundu.

Aycan Yanaç survivor 2020'nin sona ermesiyle birlikte konu hakkında ilk kez konuştu.

YouTube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda konuşan Yanaç, yarışma sonra bu açıklamayı öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirterek "Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor'a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı" dedi.

Almanya'da Frensdorf kadın futbol takımında forma giyen Yanaç, Güngör'ü yalancı olmakla suçladı. Yanaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Survivor ve milli takım arasında bir seçim yapmam gerekse tabii ki milli takımı seçerdim. Survivor yokken benim hayatımda futbol vardı. Tamam Survivor'a gittim ve elendim benim hayatımda hala futbol var."

"Benim Necla hocayla görüşmem bile olmadı. Kaç yaşına gelmişsin, milli takımın başında bir antrenörüsün, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen? Ben bunu duyduktan sona gerçekten şok oldum çünkü Necla hocayla gerçekten hiçbir konuşmam olmadı. Hatta hala da böyle bir konuşma yapmadık."