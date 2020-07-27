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| flaş açıklamalarına devam ediyor! "Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?"

Survivor yarışması bitse de yarışmacıların yaptıkları açıklamaları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak milli futbolcu Yanaç, 'ün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan'ı çağıracağımı zannetmiyorum" şeklinde konuşan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör için Survivor Aycan önemli açıklamalarda bulundu. İşte Survivor Aycan'dan son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 15:35 ABONE OL
SON DAKİKA | Survivor Aycan flaş açıklamalarına devam ediyor! Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?

, Survivor yarışmasındayken kendisi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. ise bu açıklamaları yarışmadan elendikten sonra öğrendiğini ve şok olduğunu dile getirirken konu ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Hocası ile görüşmediğini söyleyen Survivor Aycan'ın açıklamaları...

SURVİVOR AYCAN YANAÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR...

"Benim Necla hocayla görüşmem bile olmadı. Kaç yaşına gelmişsin, milli takımın başında bir antrenörüsün, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen? Ben bunu duyduktan sona gerçekten şok oldum çünkü Necla hocayla gerçekten hiçbir konuşmam olmadı. Hatta hala da böyle bir konuşma yapmadık."

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Survivor Aycan flaş açıklamalarına devam ediyor! Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?

Milli futbolcu , katıldığı bir programda "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan'ı çağıracağımı zannetmiyorum" yorumunu yapan hakkında açıklamalarda bulundu.

Aycan Yanaç survivor 2020'nin sona ermesiyle birlikte konu hakkında ilk kez konuştu.

YouTube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda konuşan Yanaç, yarışma sonra bu açıklamayı öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirterek "Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor'a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı" dedi.

Almanya'da Frensdorf kadın futbol takımında forma giyen Yanaç, Güngör'ü yalancı olmakla suçladı. Yanaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Survivor ve milli takım arasında bir seçim yapmam gerekse tabii ki milli takımı seçerdim. Survivor yokken benim hayatımda futbol vardı. Tamam Survivor'a gittim ve elendim benim hayatımda hala futbol var."

"Benim Necla hocayla görüşmem bile olmadı. Kaç yaşına gelmişsin, milli takımın başında bir antrenörüsün, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen? Ben bunu duyduktan sona gerçekten şok oldum çünkü Necla hocayla gerçekten hiçbir konuşmam olmadı. Hatta hala da böyle bir konuşma yapmadık."

SON DAKİKA | Survivor Aycan flaş açıklamalarına devam ediyor! Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?

"Ben yarışmadan elenince Necla hocanın beni aramasını bekledim. Belki kendine 'Tamam ben Aycan'la böyle bir konuşma yapmadım, böyle bir yalan söyledim, acaba belki aramı düzeltir miyim, gönlünü alabilir miyim"'diye sormuştur diye düşündüm. Ben bunu bekledim."

"Ona kızgın değilim sadece hala şoktayım. Neden böle bir şey söyledin? Beni ararsa konuştuktan sonra fikirlerim de değişebilir"

SON DAKİKA | Survivor Aycan flaş açıklamalarına devam ediyor! Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?

"Bu haksızlık yani. Ben orada bir yarışmadayım, sen benim hakkımda böyle bir şey diyorsun ve izleyenler de ona inanıyor. İnsanlar 'Aycanla konuşmuş, Necla hoca böyle bir şey diyor' diye düşünüyor. Ama böyle bir şey olmadı. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Şimdi buna inanan insanlar, hakkımda kötü bir şey düşünmez mi?"

"Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi."

KAYNAK: MYNET

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SON DAKİKA | Survivor Aycan flaş açıklamalarına devam ediyor! "Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?"
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