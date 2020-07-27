SON DAKİKA - Survivor Aycan'dan Nisa ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar: Aycan Yanaç: "Nisa'yı ezerim..."

Yarışmadayken Aycan Yanaç'ın iletişim ödülünde arkadaşı ile şifreli konuştuğu iddia edilmiş, bu konu o döneme damgasını vurmuştu. Survivor Aycan konu ile ilgili son dakika açıklamaları yaptı ve bu iddiaların doğru olduğunu açıkladı. O dönemde sevgilisinden ayrıldıklarını açıklayan Aycan, yakın arkadaşı Asena'nın yaptığının da doğru olduğunu söyledi. Öte yandan Survivor Sercan ile Survivor Nisa arasındaki olaya dair detayları anlattı ve konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

SURVİVOR AYCAN'DAN GÜNDEME OTURACAK AÇIKLAMALAR!

Aycan Yanaç, Ertem Şener'in programına konuk oldu ve samimi açıklamalar yaptı. Hem kendisine hem de yarışmada olan olaylara dair yaptığı açıklamalar ile de gündeme oturdu.

İşte Survivor Aycan'ın son dakika açıklamaları...