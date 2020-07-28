Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Operasyon Türkiye yarışmacıları kimler? TV 8.5 nasıl izlenir, Operasyon Türkiye konusu ne?

SOSYO EKONOMİK KATKILAR

Airsoft, dünya genelinde popülaritesini hızla artıran bir askeri simülasyon oyunudur.Görsel anlamda gerçeğine uygun olarak taklit edilmiş silahlarla çeşitli çap ve ağırlıktaki plastik boncuk mermilerle oynanır. 70 'li yıllarda Japonya'da sivillerin silah bulundurmasının yasak olması üzerine, gerçek silahlara çok benzeyen yaylı ve kurmalı replika silahlar üretilmiş ve satılmaya başlanmıştır.

Gittikçe iligi çeken bu pazar, başka ülkelerde de yaygınlaşmış, ürünlerde çeşitlilik artmıştır. OPERASYON TÜRKİYE programının çekimlerinden sonra airsoft ekipmanları ve çekim platoları çekim yapılan şehre-bölgeye hediye edilecektir.Bölge airsoft oyun sahalarına sahip olmakla birlikte ikişer gruptan oluşan ve ortalama minimum 12 kişinin beraber oynadığı bu oyunun; kişi başı seans ücreti 50 TL olup,ekstra mermiye, silah seçeneklerine ve oyun süresine göre kişi başı seans ücretinde artış gösterip günde en az 3 oyun rahatlıkla oynatılarak bölge için ciddi bir ekonomik girdi sağlanmasıda hedeflenmiştir.

MİLLİ DEĞERLER VE KÜLTÜR

OPERASYON TÜRKİYE programı; Etnaspor'u, Türk Kültürünü ve Milli Değerleri vurgulayan yerli bir formattır.Son zamanlarda yitirmekte olduğumuz 'Asker Ocağı' kavramının kutsiyet ve aidiyet bağlarını yeniden güçlendirmeyi ilke edinir.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin yeni kuşaklara aktarımını sağlar.Bu bağlamda; bizim topraklarımızdan doğan ve bize ait bir televizyon projesidir.

Takımların isimleri Pars, Börü, Altaylar, Oğuzlar vb gibi isimler kullanılarak uluslar arası olan formatımızda Türk isimlerini toy gecesi ve kurultay gibi isimler ile adlandıracağız ve bunun gibi bir çok ayrıntı ile Türk gelenek görenek ve kültürünü dünyaya aktaracağız.