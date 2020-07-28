TV 8.5 ekranlarında yeni bir yarışma programı başlayacak; Operasyon Türkiye. Diğer yarışmalardan farklı olmakla birlikte; yöresel, bölgesel tanıtım ve turizm, sosyo ekonomik katkılar, milli değerler ve kültür gibi durumları izleyenlere aktaracak. "Biz,m topraklarımızdan doğan ve bize ait bir televizyon projesidir" açıklaması yapılan Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Operasyon Türkiye yarışmacıları kimler? TV 8.5 nasıl izlenir, Operasyon Türkiye konusu ne?
Operasyon Türkiye yarışmacıları Kızılderili ve Karaderili olmak üzere iki farklı gruptan oluşacak. Yarışma programı TV 8.5 ekranlarında yer alacak.
İşte Operasyon Türkiye konusu ve detayları...
KIZILDERİLİ GRUBU
Aytaç DEMİROĞLU
MİLLİ GÜREŞÇİ
Berkay KOLAY
ATLETIZM 400 METRE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ
Cumali AKGÜL
TÜRKİYE YÜRÜME REKORTMENİ
Ezgi ABATAY
PERSONAL TRAINER
Kübra GÖLCÜ
MMA 2019 TÜRKİYE İKİNCİSİ
Melisa ÖZSARI
BİKİNİ FITNESS ŞAMPİYONU
Serdar ÖZTÜRK
OSMANLI DÖVÜŞ SANATLARI SANATÇISI
Sevda KARA
MUAY THAI PROFESSIONAL FIGHTER
Şahan İŞLEYEN
PERSONAL TRAINER
Zuhal ÖZKAN
BİLEK GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU
KARADERİLİ GRUBU
Emre KAMBUR
PERSONAL TRAINER
Ezgi DOĞAN
BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU
Fırat ÖZBEK
MUAY THAI AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ
Fikri ARICAN
31 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Funda ALKAYIŞ
28 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Gaye DEMİR
PERSONAL TRAINER
Hamdi KUZGUN
BALKAN MMA ŞAMPİYONU
Merve BEKDEMİR
ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYON'UN DA LİSANSLI SPORCU
Murat Buğra SEYREK
SUALTI HOKEYİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Sedanur ÇELEN
PERSONAL TRAINER
FAYDALI KAZANIMLAR
OPERASYON TÜRKİYE programı, sıradan yarışma programlarından çok farklıdır.
Formatının ilgi çekici ve yerli olması bakımından halihazırda yayında olan programlarla rekabet etme gücüne sahiptir ve yüksek reyting potansiyelini içinde barındırır.
Ülkemizin her bölgesini etkin şekilde tanıtmayı ve bununla beraber bölgelerimize turizm geliri oluşturmayı da amaçları içerisinde bulunduran OPERASYON TÜRKİYE projesinde kullanılan silahlar, gerçek silahlara çok benzer olsada oyuncak silah olup insanların silaha olan ilgisini ''SİLAH TUTKUNU SPORA ÇEVİR'' sloganıyla, kişilerin stres, heyecan ve benzeri duygularının bir oyun sahasında tatmini sağlamakla beraber; iş birliği yapma, birlikte hareket etme, insiyatif alma ve liderlik etme gibi toplumsal dinamikleri hayata geçirme algısını oluşturmaktadır.
YÖRESEL, BÖLGESEL TANITIM VE TURİZM
OPERASYON TÜRKİYE programı formatı gereği; atıl ve terkedilmiş halde bulunan köyleri, binaları ve işletmeleri, bilhassa doğal ormanlık alanları oyun sahası olarak tercih eder, çekimler sırasında tabiata ve hayvanlara zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirler alınır.
Yarışmanın yapıldığı bölgenin tarihi, kültürü ve coğrafyası izleyiciye tanıtılır, onlarca kamerayla bölgenin doğal güzellikleri izleyiciye aktarılır.
Oyun alanlarının tarihi, sosyokültürel yapısı, yemek kültürü doğası ve yöresel ürünleri programın formatına uygun şekilde izleyicinin merakına ve beğenisine sunulur.
Daha önceden Türkiye'ye duyuruları yapılmış ulusal seçmeler bölgedeki bir mekanda yapılır, o şehrin yada bölgenin tanıtımı ve turizmi açısından önemli katkılar sağlar.
SOSYO EKONOMİK KATKILAR
Airsoft, dünya genelinde popülaritesini hızla artıran bir askeri simülasyon oyunudur.Görsel anlamda gerçeğine uygun olarak taklit edilmiş silahlarla çeşitli çap ve ağırlıktaki plastik boncuk mermilerle oynanır. 70 'li yıllarda Japonya'da sivillerin silah bulundurmasının yasak olması üzerine, gerçek silahlara çok benzeyen yaylı ve kurmalı replika silahlar üretilmiş ve satılmaya başlanmıştır.
Gittikçe iligi çeken bu pazar, başka ülkelerde de yaygınlaşmış, ürünlerde çeşitlilik artmıştır. OPERASYON TÜRKİYE programının çekimlerinden sonra airsoft ekipmanları ve çekim platoları çekim yapılan şehre-bölgeye hediye edilecektir.Bölge airsoft oyun sahalarına sahip olmakla birlikte ikişer gruptan oluşan ve ortalama minimum 12 kişinin beraber oynadığı bu oyunun; kişi başı seans ücreti 50 TL olup,ekstra mermiye, silah seçeneklerine ve oyun süresine göre kişi başı seans ücretinde artış gösterip günde en az 3 oyun rahatlıkla oynatılarak bölge için ciddi bir ekonomik girdi sağlanmasıda hedeflenmiştir.
MİLLİ DEĞERLER VE KÜLTÜR
OPERASYON TÜRKİYE programı; Etnaspor'u, Türk Kültürünü ve Milli Değerleri vurgulayan yerli bir formattır.Son zamanlarda yitirmekte olduğumuz 'Asker Ocağı' kavramının kutsiyet ve aidiyet bağlarını yeniden güçlendirmeyi ilke edinir.
Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin yeni kuşaklara aktarımını sağlar.Bu bağlamda; bizim topraklarımızdan doğan ve bize ait bir televizyon projesidir.
Takımların isimleri Pars, Börü, Altaylar, Oğuzlar vb gibi isimler kullanılarak uluslar arası olan formatımızda Türk isimlerini toy gecesi ve kurultay gibi isimler ile adlandıracağız ve bunun gibi bir çok ayrıntı ile Türk gelenek görenek ve kültürünü dünyaya aktaracağız.
TV 8,5'in frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12346
Symbol Oranı: 9.600
FEC: 3/4
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Tv 8.5 frekans ayarları
TV 8,5 HD spor kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12346 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '9600' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.
TV 8,5 Digitürk ve D Smart hangi kanalda?
D Smart 47. kanal - Digitürk 55. kanalda
Milli maçlar ve NBA TV 8.5'TA
TV 8.5 frekans ayarının yanı sıra bu kanalda hangi programların olacağı merak konusu. Dediğimiz gibi 7/24 spor yayını yapacak bu kanal sporseverleri ekrana kitleyecek. Öncelikle 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın maçları artık TV 8.5'te yayınlanacak. Öte yandan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) maçlarının
yayın haklarını da tekrar alan Acun Ilıcalı, bu nefes kesen müsabakaları da TV 8.5'ta izleyicilerle buluşturacak. İlerleyen günlerde Ilıcalı'nın yeni kanalına yeni programlar eklenecek ve spor izleyicileri için dikkat çekici bir kanal olacak.