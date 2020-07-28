Songül Öden ile evlenmesinin ardından magazin gündemine bomba gibi düşen Arman Bıçakçı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğeni olarak bilinmektedir. Songül Öden ile dört yıldır ilişkisi olduğu bilinen ünlü iş insanı Pazartesi günü Beşiktaş Evlendirme Dairesi Müdürü'nün kıydığı nikah ile dünya evine girdi. Peki, Arman Bıçakçı kimdir? Ünlü oyuncu Songül Öden ile evlenen Arman Bıçakçı kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar…

ARMAN BIÇAKÇI KİMDİR?

Arman Bıçakçı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğenidir. Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır. İngilizce bilen Erman Bıçakçı Songül Öden'le iki yıl önce bir tiyatro oyununda tanışmıştır.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST),Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl),Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu, Kanal D'den FOX TV'ye transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır.