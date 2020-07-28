Fiziksel farklılığı nedeniyle zor bir çocukluk geçiren bir gencin hikayesini izleyeceğimiz Batlır isimli film beyazperdeden sonra televizyonda ekrana geliyor. 2018 yapımı filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Hikayesi bakımından ilgi çekici ve başarılı oyuncuların yer aldığı film ABD'de ödül almıştı. Peki Batlır filmi konusu nedir? Batlır oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi? İşte detaylar...

BATLIR FİLMİ KONUSU NEDİR?



Batlır, fiziki farklılığı olan bir gencin hikayesini konu ediyor. Batlır, doğuştan büyük bir kafaya sahip olan bir gençtir. Ailesi hayatının geri kalanında bahtı açık olsun diye ona "Bahtlı" adını vermek istese de nüfus memurunun yanlış anlaması sonucu ismi Batlır olur. Fiziksel farklılığı nedeniyle zor bir çocukluk geçiren Batlır, artık bu sorundan kurtulmak ister. Bunun için ameliyat olması gerekir ancak ameliyat oldukça risklidir. Üstelik ameliyat için 1 milyon liraya ihtiyacı vardır. Babası ameliyat olmasına karşı olsa da hayatını değiştirmeyi kafasına koyan Batlır, her şeyi göze alıp parayı bulmak için bilgi yarışmasına katılmaya karar verir. Ona bu macerada yakın arkadaşlarının yanı sıra dünyanın en yalnız balinası olarak bilinen '52 hertz' eşlik eder.

BATLIR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Can Sipahi: Batlır

Merve Dizdar: Yudum

Erkan Taşdöğen: Veysel

Sinan Çalışkanoğlu: Ejder

Selen Kurtaran

Yağızkan Dikmen

Yönetmen koltuğunda Stare Yıldırım'ın oturduğu filmde Batlır karakterine Can Sipahi hayat veriyor. Senaryosunu yönetmen ile Gökçe Eyüboğlu, Volkan Girgin ve Nuh Kerem Pilavcı'nın kaleme almıştır.